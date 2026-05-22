La ciudad de Santa Fe es escenario este viernes de un nuevo operativo contra el narcomenudeo. El Gobierno provincial lleva adelante en estos momentos el derribo de un inmueble señalado como presunto punto de venta de drogas, ubicado en inmediaciones de Monseñor Zaspe y Doctor Zavalla, en barrio Sur.
Barrio Sur: avanza el derribo del búnker narco en la ciudad de Santa Fe
El procedimiento se desarrolla en un inmueble ubicado en inmediaciones de Monseñor Zaspe y Doctor Zavalla, señalado por reiteradas denuncias vecinales y antecedentes en la zona.
El procedimiento cuenta con la participación de autoridades provinciales, judiciales y municipales en el marco de la Ley de Microtráfico. La intervención se realiza tras reiteradas situaciones denunciadas por vecinos de la zona, que manifestaron su preocupación por el movimiento vinculado al lugar.
Supervisando el operativo, estuvo presente Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad santafesino, quien manifestó que “es un trabajo en conjunto que comienza con las vecinales” y que se registraron en los últimos meses unos 500 incidentes en este lugar que funcionaba como “aguantadero y venta de estupefacientes”.
Cococcioni adelantó que se mantiene el contacto con los vecinos y se reforzará la seguridad ante amenazas de los imputados.
Junto a funcionarios provinciales, atestiguaron el derribo vecinos de la zona y representantes de las vecinales de los barrios San Lorenzo y Roque Sáenz Peña.
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