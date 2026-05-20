Sebastián Montenotte

"La herramienta de microtráfico nos permite intervenir rápido para bajar la violencia"

El subsecretario de Análisis Criminal defendió la estrategia provincial de derribos y allanamientos de puntos de venta de drogas. Aseguró que ya hubo 119 demoliciones en Santa Fe y sostuvo que el combate al narcomenudeo es uno de los ejes centrales del plan de seguridad.