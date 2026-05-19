El sexto en la capital provincial

Fijan fecha y hora para la demolición de un búnker de drogas "emblemático" de la ciudad de Santa Fe

El derribo contará con la colaboración de distintas agencias del Estado y tiene como finalidad neutralizar el uso del espacio para fines delictivos. El inmueble volverá a manos de sus propietarios, tras más de una década de usurpaciones. “Esto era como un shopping de venta” de drogas. “Es increíble que hubiera gente viviendo ahí”, afirmó el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte.