El próximo viernes 22 de mayo, a las 8 de la mañana, comenzará el operativo para la demolición de un inmueble usurpado, que era utilizado como punto de venta de drogas, ubicado en un lugar estratégico del barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.
Fijan fecha y hora para la demolición de un búnker de drogas "emblemático" de la ciudad de Santa Fe
El derribo contará con la colaboración de distintas agencias del Estado y tiene como finalidad neutralizar el uso del espacio para fines delictivos. El inmueble volverá a manos de sus propietarios, tras más de una década de usurpaciones. “Esto era como un shopping de venta” de drogas. “Es increíble que hubiera gente viviendo ahí”, afirmó el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte.
Dadas las características, la ubicación y el historial de la propiedad identificada por los vecinos como “La Casona”, el operativo de demolición contará con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre quienes destaca el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, según indicaron fuentes consultadas.
Un actor importante dentro de la cartera de Seguridad que también estará en el operativo es el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, cuyo equipo de trabajo aportó información sustancial para reconstruir la trama delictiva que se fue tejiendo en una de las esquinas de la vieja estación de trenes Mitre.
El sexto en Santa Fe
“Este va a ser el sexto derribo en la ciudad de Santa Fe. Los dos primeros fueron en Barranquita, entre pasaje Leiva y Cochabamba. Después hubo otros dos también en Barranquita y el quinto fue hace unos días en Bernardo de Irigoyen al 7000. Van 118 en toda la provincia”, detalló Montenotte, al ubicar la intervención dentro de la política provincial contra el microtráfico.
El funcionario sostuvo además que “tenemos una política que está funcionando y lo que medimos después de las intervenciones es que la violencia disminuye”, y remarcó que en este caso también “vamos a reintegrar la propiedad del inmueble a sus propietarios legítimos”.
Montenotte puso el foco en el valor simbólico del inmueble ubicado en barrio Sur y en el impacto urbano que tuvo durante años. “Esto era como un shopping de venta. Es increíble que hubiera gente viviendo ahí”, afirmó sobre la propiedad que será demolida. Y agregó: “Por ser un lugar cercano a Avenida Freyre, por donde circula mucha gente, la repercusión que tiene es importante, es emblemático”.
Según explicó, el lugar acumulaba denuncias por comercialización de estupefacientes, usurpaciones y distintos episodios de violencia, por lo que la investigación fue priorizada dentro de la Unidad Fiscal de Microtráfico.
Orden de derrumbe
La “inactivación” o “derribo” de la edificación de 188 m² y unos 90 años de antigüedad emplazada en la ochava noroeste de las calles Dr. Zavalla y Monseñor Zaspe, fue ordenada el pasado 15 de mayo por el Colegio de Jueces Penales de primera instancia, en una audiencia de “cese de estado antijurídico”, encabezada por el juez Sergio Carraro.
La medida tiene como antecedente el allanamiento realizado el sábado 9 de mayo, cuando una docena de personas que habitaban la vieja casa fueron trasladadas por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de un operativo por microtráfico de estupefacientes en el que se secuestraron 40 gramos de cocaína y 84 gramos de marihuana.
Durante la audiencia, a la que acudieron los fiscales Diego Vigo -el subdirector de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico del MPA- y Arturo Haidar -integrante de la UFEM-, los funcionarios aportaron evidencia clara y concreta sobre el uso que el inmueble venía teniendo desde hace años.
La tesis fiscal contó con el aval de distintos organismos del Estado provincial y municipal y de los dueños del inmueble, que se encuentra en trámite de sucesión ante la justicia provincial.
Aporte municipal
Desde la Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de Santa Fe, que dirige Claudio Zapata, destacaron que “trabajaron en conjunto con el Ministerio de Seguridad”, tanto en lo que hace a la investigación como en la logística para el cerramiento.
De hecho, desde Fiscalía y Seguridad de provincia coincidieron en el aporte que significaron “las cámaras del Centro de Monitoreo municipal”; así como las tareas de “vallado de COBEM” para evitar nuevas intrusiones; y el suministro -el próximo viernes- de “la maquinaria para levantar los escombros tras el derrumbe”.