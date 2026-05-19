El Fiscal Regional de Venado Tuerto, Mauricio Clavero, y el exFiscal Regional de esa circunscripción, Matías Merlo, presentaron en la tarde de este lunes su Informe Anual de Gestión correspondiente a 2025. Fue en el marco de un acto que tuvo lugar en el Teatro Ideal venadense.
Presentaron el Informe Anual de Gestión de la Fiscalía Regional
El Fiscal Regional venadense, Mauricio Clavero, y el exFiscal Regional de la circunscripción, Matías Merlo, presentaron el balance de gestión 2025, destacando un récord de 2.600 audiencias y el triple de juicios orales respecto a años previos. La jornada puso el foco en la eficacia de la Justicia Penal Juvenil, que en la región concentra el 9% de las causas provinciales.
Clavero y Merlo refirieron a las actividades realizadas y los logros obtenidos tanto el año pasado como durante los primeros meses de este año. También detallaron cómo fue la administración de recursos humanos y de infraestructura.
Transparencia como mandato constitucional
El actual Fiscal Regional, Mauricio Clavero, subrayó que este acto no es solo un cumplimiento legal, sino una obligación ética reforzada por la nueva Constitución provincial. “El pueblo quiere saber y para eso estamos aquí, para rendir cuentas”, afirmó Clavero, vinculando esta práctica con los valores históricos de mayo de 1810.
Clavero también destacó que el manejo de la "cosa pública" exige informar a los ciudadanos sobre el desempeño de la institución. Además, hizo un reconocimiento especial a la labor de su predecesor, señalando el “trabajo maratónico que ha hecho Matías [Merlo] en atender dos fiscalías regionales” simultáneamente.
Crecimiento del MPA
Por su parte, Matías Merlo realizó un balance de la evolución del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en sus 12 años de actividad. Según Merlo, el MPA es la institución que más se ha asentado y crecido en la provincia en la última década. “Sin un Ministerio Público de la persecución fuerte, no hay un sistema de justicia eficaz”, enfatizó el exFiscal Regional.
Justicia Juvenil y Microtráfico
Uno de los puntos destacados fue la asunción de la competencia en Justicia Penal Juvenil a partir de junio de 2025. Merlo detalló que en la región se procesaron 252 causas en esta materia, lo que representa el 9% del total provincial de ingresos de este tipo al MPA, demostrando la alta demanda y la respuesta de la estructura regional.
En cuanto a la lucha contra el delito, se informó que durante 2025 se realizaron 70 allanamientos, resultando en 70 personas detenidas y el secuestro de 35 armas de fuego.
Merlo subrayó la importancia de la coordinación con la justicia federal para abordar el microtráfico: “Vemos bien cuál es la problemática del microtráfico... vamos a lo que genera inconveniente en territorio... los que generan violencia o problemas más conflictivos”.
Según el fiscal, esta política ha permitido bajar los índices de balaceras y heridos de arma de fuego en la región en comparación con años anteriores.
Respuesta judicial
Las estadísticas presentadas muestran una capacidad de respuesta superior a la media provincial:
Audiencias: Se generaron 2,600 audiencias, superando a otras regionales con mayor número de legajos de ingreso.
Juicios Orales: Se realizaron 23 juicios orales en 2025, prácticamente triplicando las cifras de 2020.
Procedimientos Abreviados: Se lograron 249 condenas bajo esta modalidad, una herramienta clave para descongestionar el sistema.
Finalmente, se destacó la recuperación de la capacidad operativa en la Fiscalía de Rufino, que tras un periodo de vacancia, hoy cuenta con un equipo completo y es una de las dependencias que mayor respuesta brinda a las víctimas.
Autoridades
El Secretario General, Leandro Maiarota, y otros funcionarios y fiscales del MPA participaron del acto.
Además, estuvo presente la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio. Por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad, asistieron el Director de Investigación Criminal Zona Sur, Darío Chávez; y la Subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, Florencia Blotta.
En el acto también estuvieron el Defensor Regional de la circunscripción, Mariano Mascioli, y los referentes del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Andrés Barrancos y Alejandro Nucci.
Asistieron también el Secretario de Gobierno de Venado Tuerto, Mariano De Mattia, y concejales venadenses, así como intendentes y presidentes comunales de localidades aledañas.
El acto también contó con otros funcionarios de los tres poderes del Estado, así como con autoridades de la Policía de la Provincia de Santa Fe y de la Policía Federal Argentina.