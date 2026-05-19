Venado Tuerto

Presentaron el Informe Anual de Gestión de la Fiscalía Regional

El Fiscal Regional venadense, Mauricio Clavero, y el exFiscal Regional de la circunscripción, Matías Merlo, presentaron el balance de gestión 2025, destacando un récord de 2.600 audiencias y el triple de juicios orales respecto a años previos. La jornada puso el foco en la eficacia de la Justicia Penal Juvenil, que en la región concentra el 9% de las causas provinciales.