La iniciativa propone el desarrollo de un nuevo polo productivo con enfoque ambiental en el noroeste de la ciudad, orientado a promover la economía circular, la innovación y la generación de empleo, a partir del aprovechamiento de residuos como insumos para la producción.
Simoniello presentó el proyecto del Parque Ambiental Productivo ante entidades empresarias de Santa Fe
El concejal Lucas Simoniello expuso el proyecto “Distrito Verde: Parque Ambiental Productivo” junto a investigadores de Encuentro en la sede de la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región (ADER).
“Queremos generar un espacio donde la producción, la innovación y el cuidado del ambiente puedan desarrollarse. Es importante tomar decisiones pensando en el futuro de la ciudad y en cómo queremos que crezca Santa Fe en los próximos años”, señaló Simoniello.
Además, el concejal destacó: “El Parque Ambiental Productivo tiene un enorme potencial para generar empleo, atraer inversiones y posicionar a Santa Fe como una referencia en desarrollo sostenible en la región”.
De la reunión participaron Nicolás Cabó, presidente de ADER; Carlos Fertonani, vicepresidente de ADER; Cristian Fiereder, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe; Marita Moyano, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras Santafesinas; y Mario Galizzi, presidente de la Asociación para la Pequeña y la Mediana Empresa.
“Santa Fe tiene y debe crecer con desarrollo productivo, proyectos como este son claves para nuestra región. Necesitamos generar mejores condiciones para la creación de puestos de trabajo, por eso también creemos en la importancia del proyecto”, remarcó el presidente de ADER tras la reunión.
A su vez, durante el encuentro se intercambiaron miradas sobre el potencial del proyecto y su impacto en el desarrollo productivo de la ciudad y la región, así como también las oportunidades de articulación público-privada para su implementación.
Más detalles
El proyecto del Parque Ambiental Productivo se trata de un polo productivo, que incluye aspectos sostenibles en su diseño e implementación. El lugar se emplazaría a la vera de la Circunvalación Oeste y frente al Complejo Ambiental (relleno sanitario), adyacente al barrio Las Lomas.
La iniciativa propone avanzar en la consolidación de empresas que brinden un impacto positivo, en términos de ambiente, empleo e industria y que beneficien a los santafesinos, sobre todo a los barrios más cercanos al Parque. En tanto, se prevé la colocación de unas 20 empresas, que generarán 300 empleos directos e indirectos.