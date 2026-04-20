Las caries urbanas son una problemática evidente en la capital santafesina. Con el objetivo de poner el foco en este problema urbano, desde el observatorio Data Encuentro, un equipo de profesionales especializados realiza un relevamiento y mapeo de la ciudad de Santa Fe, de forma dinámica y colaborativa con vecinos que advierten sobre las caries que encuentran en su barrio.
Más de 10 propietarios cuentan con más de una carie urbana en la ciudad de Santa Fe
En el relevamiento también se detectó que al menos 13 dueños no residen en la capital santafesina. El equipo del espacio Encuentro lleva mapeadas más de 320 propiedades ociosas.
Hasta la actualidad se evidenciaron unos 320 inmuebles abandonados. Dentro de ese total, se detectó que unos 12 propietarios poseen más de un inmueble abandonado, profundizando el deterioro urbano en distintos sectores de la ciudad.
Lucas Simoniello, coordinador del observatorio, concejal e impulsor del Sistema de Gestión integral de Caries Urbanas para la ciudad, cuestionó al respecto: “No estamos hablando de situaciones aisladas, sino de una lógica de desinterés por la ciudad que tiene consecuencias concretas. Existen propietarios que acumulan inmuebles abandonados sin ningún tipo de responsabilidad social, obligando a los vecinos de esas caries urbanas a convivir con más inseguridad, falta de higiene y abandono en sus entornos. Incluso, esos propietarios en muchos casos adeudan impuestos por sumas millonarias”.
Otro de los datos que se desprenden del relevamiento pormenorizado que hacen desde Encuentro, se destacó un caso particularmente significativo: una persona es titular de seis caries urbanas distribuidas entre el centro y el sur de la capital provincial. Al respecto, Simoniello aseveró que “es necesario interpelar a quienes tienen caries y más aún a los que tienen dos caries o más. No creo que vivan de esa manera en sus casas, con mugre y abandono total”.
A su vez, el estudio identificó que al menos 13 inmuebles cuyos propietarios no residen en la ciudad. Sobre esto, el concejal hizo énfasis en que “resulta aún más preocupante el caso de quienes ni siquiera viven en Santa Fe y cuentan en su haber con propiedades ociosas y deterioradas. La ciudad no puede ser rehén de la especulación o el desinterés de propietarios ausentes”.
Últimas acciones
Desde el legislativo local, una de las herramientas impulsadas por Simoniello es la intimación a los propietarios de inmuebles abandonados, las cuales comenzaron en octubre del 2025. En estas intimaciones se notifica a los responsables de llevar adelante las tareas de mantenimiento, desmalezamiento, desratización, arreglo de veredas y/o toda otra medida de higiene urbana que corresponda, conforme al estado edilicio y de conservación del inmueble ubicado en la ciudad capital.
“Las intimaciones son la herramienta que tenemos por lo pronto para no permitir que haya inmuebles abandonados que pongan en riesgo a los vecinos, por eso exigimos a los propietarios que se hagan responsables y garanticen condiciones mínimas de higiene y seguridad”, sostuvo el concejal.
Otro avance que se dio en los últimos días sobre el tema caries fue la aprobación del proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo Municipal que propone actualizar y consolidar la regulación del Informe Municipal del Inmueble (IMI).
“Es una herramienta importante para el ordenamiento urbano y la transparencia en la gestión de la ciudad. Además, poder contar con información clara sobre cada uno de los inmuebles también es un paso más para resolver las caries urbanas”, mencionó Simoniello al respecto.
La iniciativa busca dar respuesta a la creciente complejidad de los procesos administrativos vinculados al desarrollo urbano, incorporando nuevas dimensiones como la situación patrimonial, la existencia de multas o infracciones y el estado de tramitación de obras.