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Video: quiso quemar basura y terminó causando un voraz incendio que arrasó con 20 autos eléctricos

Lo que parecía una simple tarea de limpieza terminó en un desastre de grandes proporciones. Un hombre de 74 años intentó quemar unos copos de álamo para despejar un sendero, pero el viento propagó rápidamente las llamas y provocó un grave incendio.

El incendio se propagó rápidamente por la acción del viento y alcanzó un estacionamiento cercano.El incendio se propagó rápidamente por la acción del viento y alcanzó un estacionamiento cercano.
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Un insólito episodio ocurrió en la ciudad china de Dalian, donde un hombre de 74 años provocó accidentalmente un incendio de gran magnitud mientras intentaba limpiar un sendero cubierto de copos de álamo.

Según trascendió, el hombre utilizó un encendedor para prender fuego a la acumulación de material vegetal con la intención de despejar la zona. Sin embargo, las condiciones climáticas jugaron en su contra y el fuerte viento expandió las llamas en cuestión de segundos.

El fuego se propagó rápidamente hacia un estacionamiento cercano, donde decenas de vehículos se encontraban aparcados. En pocos minutos, varios automóviles eléctricos quedaron envueltos en llamas, generando una impactante escena.

Las imágenes registradas en el lugar muestran una enorme columna de humo y numerosos vehículos ardiendo mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el incendio. En total, 20 coches eléctricos resultaron afectados por el siniestro.

Tras el incidente, las autoridades iniciaron una investigación y el hombre enfrenta cargos penales por los daños ocasionados. El caso generó repercusión en las redes sociales chinas, donde muchos usuarios quedaron sorprendidos por cómo una acción aparentemente sencilla terminó provocando pérdidas millonarias.

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