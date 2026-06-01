Viral en China

Video: quiso quemar basura y terminó causando un voraz incendio que arrasó con 20 autos eléctricos

Lo que parecía una simple tarea de limpieza terminó en un desastre de grandes proporciones. Un hombre de 74 años intentó quemar unos copos de álamo para despejar un sendero, pero el viento propagó rápidamente las llamas y provocó un grave incendio.