Tragedia en Asia

La explosión en un depósito de explosivos para minería en Myanmar dejó más de 45 muertos

El estallido ocurrió en una localidad del estado de Shan, cerca de la frontera con China. Las autoridades locales y equipos de rescate informaron que además de las víctimas fatales hubo alrededor de 70 heridos y graves daños en viviendas de la zona.