Una potente explosión registrada este domingo en el noreste de Myanmar provocó al menos 45 muertes y dejó decenas de heridos, en uno de los accidentes más graves ocurridos en los últimos meses en una región marcada por la inestabilidad política y los conflictos armados.
La explosión en un depósito de explosivos para minería en Myanmar dejó más de 45 muertos
El estallido ocurrió en una localidad del estado de Shan, cerca de la frontera con China. Las autoridades locales y equipos de rescate informaron que además de las víctimas fatales hubo alrededor de 70 heridos y graves daños en viviendas de la zona.
El hecho tuvo lugar en una instalación utilizada para almacenar explosivos destinados a actividades mineras y de extracción de piedra, según informaron organismos locales y equipos de rescate.
El siniestro se produjo en la localidad de Kaungtup, dentro del municipio de Namhkam, en el estado de Shan, una zona ubicada a pocos kilómetros de la frontera con China. Las primeras informaciones indican que la detonación generó una onda expansiva de gran magnitud que afectó viviendas cercanas y provocó escenas de destrucción en varios sectores del poblado.
Una explosión con consecuencias devastadoras
Los equipos de rescate que trabajaron en el lugar señalaron que durante las primeras horas posteriores al estallido recuperaron al menos 46 cuerpos, entre ellos varios menores de edad. Además, cerca de 70 personas fueron trasladadas a centros de salud con heridas de diversa consideración, mientras continuaban las tareas de búsqueda entre los escombros.
Las cifras podrían modificarse a medida que avance la asistencia en la zona. Algunos medios locales reportaron que el número de fallecidos podría superar los 50, mientras que las autoridades continúan verificando la identidad de las víctimas y evaluando la magnitud de los daños.
Las imágenes difundidas por medios regionales mostraron columnas de humo visibles a varios kilómetros de distancia, construcciones destruidas y restos de materiales dispersos en una amplia superficie. La onda expansiva también provocó daños en más de un centenar de viviendas cercanas al lugar donde estaban almacenados los explosivos.
De acuerdo con los primeros informes, el depósito contenía grandes cantidades de gelignita, un explosivo utilizado habitualmente en actividades mineras y en tareas de voladura de roca. Especialistas explican que este material puede volverse inestable cuando se almacena durante largos períodos o bajo condiciones inadecuadas de seguridad.
Las causas exactas de la detonación aún no fueron determinadas. Las autoridades locales iniciaron una investigación para establecer qué originó el estallido y si existieron fallas en los protocolos de almacenamiento y manipulación de los materiales explosivos.
Una región atravesada por conflictos y desafíos de seguridad
El accidente ocurrió en una zona controlada por el Ta'ang National Liberation Army (TNLA), una organización armada que mantiene una presencia significativa en el estado de Shan y que en los últimos años ha protagonizado enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales de Myanmar.
Según un comunicado difundido por la propia organización, los explosivos almacenados pertenecían a un departamento vinculado a actividades económicas y estaban destinados a operaciones mineras y canteras de piedra. El grupo informó que abrió una investigación interna para esclarecer lo sucedido.
El episodio se produce en un contexto complejo para Myanmar, país que atraviesa una profunda crisis política y de seguridad desde el golpe militar de 2021. Desde entonces, distintas regiones del territorio han sido escenario de enfrentamientos entre las fuerzas armadas y grupos opositores o movimientos armados étnicos que reclaman mayores niveles de autonomía.
La zona de Namhkam tiene una importancia estratégica debido a su cercanía con la frontera china y a la actividad minera que se desarrolla en la región. La explotación de recursos naturales constituye una fuente relevante de ingresos para distintas organizaciones locales, aunque también ha generado cuestionamientos relacionados con la seguridad de las operaciones y el manejo de materiales peligrosos.
Tras la explosión, organismos locales comenzaron a distribuir asistencia entre las familias afectadas. Equipos médicos y voluntarios trabajaban este domingo en la atención de heridos, mientras se evaluaban las necesidades de alojamiento para quienes perdieron sus viviendas como consecuencia del estallido.