#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Hay desaparecidos

Al menos 90 muertos tras una explosión de gas en una mina de carbón en China

El accidente ocurrió mientras 247 operarios trabajaban bajo tierra en Liushenyu. Equipos de rescate continúan buscando a nueve desaparecidos y hay más de un centenar de hospitalizados.

La explosión en China dejó al menos 90 muertos y todavía hay personas atrapadas.La explosión en China dejó al menos 90 muertos y todavía hay personas atrapadas.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Una explosión de gas registrada en una mina de carbón dejó al menos 90 personas fallecidas en el norte de China. El hecho ocurrió en el yacimiento de Liushenyu, mientras cientos de trabajadores realizaban tareas bajo tierra. Además, nueve mineros permanecen desaparecidos y continúan siendo buscados por equipos de rescate.

El accidente ocurrió el viernes a las 19:29 (hora local), cuando 247 operarios se encontraban dentro de la mina. Aunque gran parte logró salir a la superficie, decenas de personas quedaron atrapadas tras la explosión.

Mirá tambiénExplosión en un astillero de Nueva York dejó al menos 16 heridos

El operativo de rescate

Según medios estatales, cerca de 350 rescatistas fueron desplegados en el lugar para localizar a los trabajadores desaparecidos y asistir a los sobrevivientes.

En total, 123 personas debieron ser hospitalizadas, de las cuales cuatro permanecen en estado crítico o grave. Las autoridades no descartan que el número de víctimas pueda aumentar con el avance de las tareas de búsqueda.

La mina se encuentra en el condado de Qinyuan, dentro de la provincia de Shanxi, una de las principales regiones carboníferas del país, ubicada a unos 500 kilómetros al suroeste de Beijing.

Altos niveles de monóxido de carbono

La prensa estatal informó que, al momento de la explosión, se detectaron niveles de monóxido de carbono que superaban ampliamente los límites permitidos para este tipo de explotaciones mineras.

Rescuers work at the site following a gas explosion at Liushenyu coal mine in Qinyuan county, Shanxi province, China May 23, 2026. cnsphoto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA TPX IMAGES OF THE DAYBuscan a desaparecidos tras una explosión minera que dejó 90 muertos en China. Crédito: REUTERS

El episodio ya es considerado el peor desastre minero registrado en China en los últimos 17 años. La última tragedia de magnitud similar ocurrió en 2009, cuando una explosión causó la muerte de 108 trabajadores en otra mina del país.

El relato de un sobreviviente

Uno de los trabajadores que logró escapar, identificado como Wang Yong, relató a la televisión estatal que comenzó a percibir una “nube de humo” con olor a azufre mientras trabajaba en uno de los sectores de la mina.

Según explicó, no escuchó ningún ruido previo a la explosión, pero al detectar el humo comenzó a advertir a otros compañeros para que intentaran salir del lugar.

Durante la evacuación, aseguró haber visto a varios operarios afectados por la inhalación de humo e incluso afirmó que perdió el conocimiento por más de una hora antes de recuperar fuerzas y abandonar el yacimiento junto a otros sobrevivientes.

Rescuers work at the site following a gas explosion at Liushenyu coal mine in Qinyuan county, Shanxi province, China May 23, 2026. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA.Una explosión en una mina de carbón provocó 90 muertes en China. Crédito: REUTERS.

El pedido de Xi Jinping

Tras conocerse la tragedia, el presidente de Xi Jinping pidió movilizar “todos los medios” disponibles para asistir a los heridos y reforzar las tareas de rescate.

Además, reclamó una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente y llamó a fortalecer los controles de seguridad laboral para evitar nuevas catástrofes.

Las autoridades también informaron que una persona vinculada a la empresa operadora quedó bajo control judicial mientras avanza la investigación.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
China
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro