Una explosión de gas registrada en una mina de carbón dejó al menos 90 personas fallecidas en el norte de China. El hecho ocurrió en el yacimiento de Liushenyu, mientras cientos de trabajadores realizaban tareas bajo tierra. Además, nueve mineros permanecen desaparecidos y continúan siendo buscados por equipos de rescate.
Al menos 90 muertos tras una explosión de gas en una mina de carbón en China
El accidente ocurrió mientras 247 operarios trabajaban bajo tierra en Liushenyu. Equipos de rescate continúan buscando a nueve desaparecidos y hay más de un centenar de hospitalizados.
El accidente ocurrió el viernes a las 19:29 (hora local), cuando 247 operarios se encontraban dentro de la mina. Aunque gran parte logró salir a la superficie, decenas de personas quedaron atrapadas tras la explosión.
El operativo de rescate
Según medios estatales, cerca de 350 rescatistas fueron desplegados en el lugar para localizar a los trabajadores desaparecidos y asistir a los sobrevivientes.
En total, 123 personas debieron ser hospitalizadas, de las cuales cuatro permanecen en estado crítico o grave. Las autoridades no descartan que el número de víctimas pueda aumentar con el avance de las tareas de búsqueda.
La mina se encuentra en el condado de Qinyuan, dentro de la provincia de Shanxi, una de las principales regiones carboníferas del país, ubicada a unos 500 kilómetros al suroeste de Beijing.
Altos niveles de monóxido de carbono
La prensa estatal informó que, al momento de la explosión, se detectaron niveles de monóxido de carbono que superaban ampliamente los límites permitidos para este tipo de explotaciones mineras.
El episodio ya es considerado el peor desastre minero registrado en China en los últimos 17 años. La última tragedia de magnitud similar ocurrió en 2009, cuando una explosión causó la muerte de 108 trabajadores en otra mina del país.
El relato de un sobreviviente
Uno de los trabajadores que logró escapar, identificado como Wang Yong, relató a la televisión estatal que comenzó a percibir una “nube de humo” con olor a azufre mientras trabajaba en uno de los sectores de la mina.
Según explicó, no escuchó ningún ruido previo a la explosión, pero al detectar el humo comenzó a advertir a otros compañeros para que intentaran salir del lugar.
Durante la evacuación, aseguró haber visto a varios operarios afectados por la inhalación de humo e incluso afirmó que perdió el conocimiento por más de una hora antes de recuperar fuerzas y abandonar el yacimiento junto a otros sobrevivientes.
El pedido de Xi Jinping
Tras conocerse la tragedia, el presidente de Xi Jinping pidió movilizar “todos los medios” disponibles para asistir a los heridos y reforzar las tareas de rescate.
Además, reclamó una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente y llamó a fortalecer los controles de seguridad laboral para evitar nuevas catástrofes.
Las autoridades también informaron que una persona vinculada a la empresa operadora quedó bajo control judicial mientras avanza la investigación.