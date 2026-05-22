La reciente sucesión de visitas de Donald Trump y Vladímir Putin a la ciudad de Beijing (Pekín) evoca los equilibrios diplomáticos de la Guerra Fría, cuando las superpotencias maniobraban para ganar influencia o neutralizar rivales.
China y Rusia consolidan el contrapeso global
Las recientes visitas a Beijing reflejan un complejo juego de poder donde la cooperación y el conflicto se entrelazan, con China como actor central.
Si en 1972 Henry Kissinger orquestó la apertura a China para aislar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) -un clásico ejemplo de balance of power, según la teoría realista de Kenneth Waltz en "Theory of International Politics"-, hoy Xi Jinping actúa como eje central en un sistema anárquico donde los Estados priorizan el poder relativo y su supervivencia.
Waltz argumentaba que las alianzas pragmáticas responden a las amenazas percibidas. Beijing es hoy cortejada y confrontada simultáneamente por Washington y Moscú. Esta dinámica tiene raíces profundas en la historia de las relaciones internacionales.
Tras la normalización chino-estadounidense de 1972 y el fin de la Guerra Fría, China y Rusia resolvieron sus históricas disputas fronterizas y firmaron en 2001 el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, prorrogado nuevamente con motivo de la visita de Putin.
Este acuerdo, basado en principios de respeto a la soberanía, no injerencia y no alineación militar formal, constituye uno de los pilares del derecho diplomático moderno inspirados en la Carta de la ONU.
La visita de Trump, días antes, buscó estabilizar la relación bilateral tras meses de tensión arancelaria. Con gestos cordiales y avances concretos en semiconductores (NVIDIA), aviación (Boeing) y banca (Citi), el presidente estadounidense priorizó sus intereses económicos: reducir el déficit comercial, asegurar cadenas de suministro y proyectar victorias internas ante su electorado.
Xi Jinping, por su parte, marcó claramente las "líneas rojas" en Taiwán y subrayó la necesidad de estabilidad estratégica. En términos de historia diplomática, el encuentro recuerda el enfoque transaccional de Nixon y Kissinger, aunque en un contexto de profunda interdependencia económica globalizada.
Putin, por su parte, fue recibido con todos los honores militares: guardia de honor, salva de cañones y fuerte simbolismo. Con Xi firmaron más de cuarenta acuerdos en comercio, tecnología, energía, ciencia y medios, y emitieron una declaración conjunta que critica duramente el unilateralismo estadounidense.
Denunciaron el sistema antimisiles "Cúpula Dorada" como amenaza a la estabilidad estratégica, calificaron los ataques contra Irán como violación del derecho internacional y exigieron -además- reactivar el diálogo con Teherán.
Xi tambien alertó contra el regreso a la "ley de la selva", mientras que Putin resaltó el rol estabilizador de la cooperación energética. En el ámbito de la defensa, la coordinación es significativa, aunque sin llegar a una alianza formal. Rusia aporta experiencia militar y recursos naturales; China, capacidad industrial y financiera.
La declaración conjunta aborda posturas nucleares y antimisiles, evocando los tratados de control de armas de la Guerra Fría como el ya expirado New START.
Esta cooperación fortalece la disuasión mutua sin cruzar los umbrales que violarían su doctrina de "no alineación contra terceros", en plena sintonía con los principios de soberanía e igualdad soberana de los Estados consagrados en el derecho internacional.
Los intereses en juego son claros y pragmáticos. Para Trump, China representa tanto una amenaza (en tecnología y Taiwán) como una oportunidad (mercado y contención de la inflación). Su enfoque sigue siendo marcadamente transaccional, utilizando palancas arancelarias.
Xi busca elevar el estatus de China como potencia indispensable, ganar tiempo para su modernización tecnológica-militar y proyectar "un orden multipolar más justo y equitativo". Putin, por su parte, encuentra en Pekín un salvavidas económico crucial ante las sanciones occidentales: China es su principal comprador de energía y socio diplomático de primer orden.
En este contexto, el gasoducto Power of Siberia 2 cobra especial urgencia. Históricamente, esta relación asimétrica -con Rusia en una posición de mayor dependencia- evoca pactos de conveniencia como el Molotov-Ribbentrop de 1939, aunque se distingue por una menor carga ideológica y una mayor interdependencia económica. Aun así, los efectos geopolíticos son profundos.
La mayor interdependencia chino-rusa reduce las vulnerabilidades de Moscú y diversifica las fuentes de Pekín. Fortalece su coordinación en foros multilaterales (Brics, OCS, ONU) contra la hegemonía percibida de Occidente y genera una fragmentación en bloques que tensiona las cadenas de suministro globales y complica los frentes de Taiwán y Ucrania.
Para la comunidad internacional, esto consolida la multipolaridad, pero también aumenta los riesgos de inestabilidad. ¿Pueden China y Rusia reemplazar el liderazgo global de Estados Unidos? Difícilmente en el corto plazo. China posee potencial sistémico a largo plazo; Rusia aporta recursos energéticos y notable capacidad de disrupción nuclear, aunque su economía sigue condicionada por la guerra.
Su asociación constituye un poderoso contrapeso -gracias a una frontera pacificada y a su oposición compartida al orden occidental-, pero no conforma un bloque monolítico capaz de sustituir a Washington en finanzas, innovación o alianzas militares.
Más bien, China y Rusia garantizan hoy un equilibrio de poder imperfecto, del tipo que Waltz consideraba estabilizador en la anarquía internacional. Evita una hegemonía unipolar absoluta y obliga a la negociación, aunque genera riesgos de fragmentación y carrera armamentista.
En este gran tablero de ajedrez del siglo XXI, la diplomacia prudente -informada por las lecciones de la historia, la geopolítica, la defensa y el derecho internacional- determinará si prevalece una paz relativa o si surgen nuevas crisis.
El autor es analista internacional y profesor de Ciencia Política.