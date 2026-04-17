Los pueblos cambian. La opinión pública es anárquica, y, sobre todo, cada vez más impredecible: un río que desborda sus cauces cuando menos lo esperan los poderosos. Lo que parecía un régimen blindado por dieciséis años de control institucional, propaganda estatal y alianzas internacionales se derrumbó en una sola jornada electoral.
Lección de Hungría para Trump y Milei
La victoria de Péter Magyar desbloquea fondos europeos y alinea al futuro gobierno húngaro con la UE y la OTAN, debilitando la influencia rusa en Europa.
El domingo 12 de abril de 2026, Hungría le dio la espalda a Viktor Orbán. Péter Magyar, de 45 años, exaliado del propio Orbán y líder del partido conservador Tisza (Respeto y Libertad), obtuvo el 53 % de los votos -más de 3,3 millones- y una mayoría de dos tercios en el Parlamento (138 escaños frente a 55 de Fidesz).
La participación rozó el 80 %, un récord. No fue un mero cambio de gobierno: fue un cambio de régimen. Magyar no es un progresista ni un liberal clásico. Es un conservador nacionalista que ondea la bandera húngara y promete mantener políticas restrictivas en migración.
Pero representa un giro radical: europeísmo pragmático, Estado de derecho, lucha frontal contra la corrupción "a escala industrial" y respeto explícito a las voces críticas y a la diversidad sexual.
En su discurso de victoria en Budapest, ante una multitud que cantaba "¡Rusos, váyanse a casa!", declaró: "Derrocamos el régimen de Orbán; juntos liberamos Hungría". Comienza ahora la compleja tarea de desmantelar el andamiaje que su predecesor construyó durante más de una década y media.
Para Europa, el terremoto húngaro es un alivio estratégico y simbólico. Orbán fue durante años el principal obstáculo de Bruselas: bloqueó sanciones contra Rusia, frenó un paquete de 105.000 millones de euros para Ucrania y retuvo más de 18.000 millones de fondos europeos congelados por violaciones al Estado de derecho.
Ursula von der Leyen celebró que "Hungría eligió Europa". Keir Starmer lo llamó "momento histórico para la democracia europea". La victoria de Magyar desbloquea recursos, alinea Budapest con la OTAN y la UE y debilita la fisura que Putin explotaba en el flanco oriental. Ya no hay un Caballo de Troya ruso dentro del club.
Como señala la analista Katya Adler en la BBC, la euforia en Budapest se sentirá claramente en Europa, mientras deja frío a Moscú. El golpe es aún más duro para Vladímir Putin. Hungría dejará de ser el aliado que paralizaba la unidad europea. Por eso Volodímir Zelenski felicitó a Magyar y espera "trabajo constructivo", aunque con cautela.
El Kremlin pierde su megáfono en la UE y su capacidad de veto de facto. Para Donald Trump y Javier Milei, la derrota de su principal aliado europeo es un aviso severo. Orbán era el faro ideológico que ambos reivindicaban. Trump envió a su vicepresidente JD Vance al cierre de campaña y grabó un mensaje de apoyo; Milei viajó expresamente a Budapest días antes para respaldarlo.
La caída de Fidesz no es solo local: es un símbolo de que el populismo de derecha dura, cuando se asocia a corrupción percibida, aislamiento internacional y estancamiento económico, genera fatiga. El politólogo Jan-Werner Müller, profesor de Princeton y experto en transiciones democráticas posautoritarias, advierte que Magyar deberá evitar repetir el error de Orbán y no concentrar excesivamente el poder.
Según Müller, el futuro de la democracia húngara dependerá de que se preserve la pluralidad y se evite la formación de un nuevo partido dominante. Expertos en comunicación política y campañas electorales coinciden en que Magyar triunfó no por su ideario, sino por una narrativa impecable: posicionarse como el "húngaro de verdad" que limpia la casa sin traicionar la patria.
El consultor internacional Simon Anholt, especialista en reputación de naciones, explica que la opinión pública suele castigar la arrogancia percibida y premiar la humildad estratégica. Magyar capitalizó el hartazgo con la corrupción familiar de Orbán (estadios, campos de golf, fincas millonarias) y con la inflación que golpeaba los bolsillos.
El académico húngaro András Bozóki, investigador de cambios ideológicos en Europa Central, señala que los votantes jóvenes rechazaron la propaganda oficial contra Magyar y lo vieron como la principal herramienta para poner fin al régimen de Orbán. La opinión pública, voluble y rebelde, pateó el tablero.
Para Milei, el mensaje es directo: Orbán era su principal referencia europea. Su visita relámpago a Budapest fue un gesto de afinidad ideológica. Ahora ese espejo se quiebra. En Washington, Trump enfrenta encuestas bajas, según varios estudios, por inflación, desempleo y la guerra en Irán.
La derrota húngara alimenta la narrativa de que el trumpismo se está convirtiendo en una carga para sus aliados. Hungría no se volvió de pronto socialdemócrata. Sigue siendo un país conservador. Pero rechazó el modelo autoritario que Orbán presentaba como la única forma posible de patriotismo. La lección es universal: ningún líder es eterno.
Los pueblos cambian de opinión con la misma velocidad con que cambian sus angustias cotidianas. Péter Magyar tiene ahora la amplia mayoría para reformar la Constitución y reconstruir instituciones. Europa respira. Putin pierde un escudo. Trump y Milei, un espejo que ya no refleja victoria, sino advertencia.
La historia no se detiene. Nada dura para siempre. Y la opinión pública, anárquica e implacable, acaba de recordárselo al mundo.
El autor es analista internacional, consultor político y profesor de Opinión Pública y Comportamiento Político Electoral en la Universidad Siglo 21.
La UE celebra el resultado (1)
"Esta noche, el corazón de Europa late más fuerte en Hungría", celebró Ursula von der Leyen tras las elecciones. El país está recuperando la senda europea y la Unión Europea (UE) se está fortaleciendo más, dijo la presidenta de la Comisión Europea a través de X.
A su vez, el presidente del Consejo de la UE, António Costa, elogió la participación récord, que demuestra, según él, el "espíritu democrático" de los húngaros, y expresó su deseo de una "estrecha" colaboración con Péter Magyar para hacer Europa "más fuerte y próspera".
También llegaron felicitaciones de los jefes de Estado y de gobierno europeos, con quienes el húngaro deberá trabajar próximamente, en especial en el Consejo Europeo. El presidente francés Emmanuel Macron ve en la victoria electoral el "apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea".
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reconoce un avance en los valores europeos y espera trabajar junto con Magyar "por un futuro mejor para todos los europeos". El canciller alemán, Friedrich Merz, se unió a las felicitaciones. "Los votantes han demostrado al mundo que no existe una tendencia irreversible hacia el autoritarismo", dijo.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, publicó un video en X en el que parece hablar por teléfono con Péter Magyar y decirle estar feliz, incluso más que él mismo. Mientras muchos jefes de Estado y de gobierno dan la bienvenida a Péter Magyar como una fuerza proeuropea entre sus filas, Giorgia Meloni encontraba en su felicitación también palabras para el perdedor de las elecciones, su "amigo" Viktor Orbán.
La primera ministra italiana le agradeció la "intensa cooperación" de los últimos años. Los jefes de gobierno checos y eslovacos, considerados aliados de Orbán, felicitaron a Péter Magyar por su victoria electoral.
(1) Nota original de Agencia Deutsche Welle.