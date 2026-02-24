Análisis Internacional

Corrupción: el ceviche envenenado que enferma la democracia de Perú

José María Balcázar asume interinamente la presidencia del país, buscando estabilidad antes de las elecciones, en medio de críticas por sus posturas polémicas. Zhihua Yang, empresario chino, está en el ojo del huracán por su rol en contratos estatales.