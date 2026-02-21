#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Gobierno de transición

Caso Castillo: Ejecutivo peruano cierra la puerta a un eventual indulto

El gobierno de transición encabezado por el legislador José Balcázar dejó en claro que no tiene previsto otorgar indultos ni gracias presidenciales, en respuesta a la solicitud presentada por el expresidente Pedro Castillo. La administración transitoria, en funciones hasta julio, busca concentrarse en la organización de elecciones y la estabilidad institucional en Peru.

Gobierno de transición en Perú descarta indulto para Pedro Castillo. Credto: REUTERGobierno de transición en Perú descarta indulto para Pedro Castillo. Credto: REUTER
Seguinos en
Por: 

El Ejecutivo de transición emitió un comunicado oficial en el que señaló que no existen pedidos pendientes ni programados para otorgar indultos o beneficios similares a personas procesadas o condenadas.

Mirá tambiénAcuerdo estratégico: Brasil e India avanzan en minerales críticos

La aclaración busca evitar interpretaciones erróneas sobre el mandato asumido por Balcázar al frente del gobierno interino, luego de la destitución de su antecesor en el cargo.

Jose Balcazar gestures after he was elected as interim president, following a session by Peruvian lawmakers to choose a new leader of Congress to assume Peru's presidency, after they ousted President Jose Jeri over a scandal involving undisclosed meetings with a Chinese businessman, in Lima, Peru, February 18, 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMAGES OF THE DAYGobierno de transición en Perú descarta indulto para Pedro Castillo. Credto: REUTER

La administración enfatizó que su agenda estará centrada exclusivamente en garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres y la estabilidad económica. Según el comunicado, no se contemplan medidas extraordinarias que alteren el curso de los procesos judiciales en marcha.

El pedido de indulto y el contexto judicial

La solicitud de indulto fue presentada por la defensa de Castillo, quien se encuentra cumpliendo una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de rebelión.

(260218) -- LIMA, 18 febrero, 2026 (Xinhua) -- Imagen proveída por el Congreso de la República de Perú José Balcázar (c) recibiendo la banda presidencial por parte del primer vicepresidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi (i), en el Congreso de la República de Perú, en Lima, Perú, el 18 de febrero de 2026. El parlamentario José Balcázar, del partido izquierdista Perú Libre, fue elegido el miércoles como nuevo presidente del Congreso del Perú, en el marco de una sesión extraordinaria convocada igualmente para juramentar a la persona electa como nuevo presidente interino de la República. (Xinhua/Congreso de la República de Perú) (vf)Gobierno de transición en Perú descarta indulto para Pedro Castillo. Credto: REUTER

El fallo judicial se vinculó con el intento del exmandatario de disolver el Parlamento en diciembre de 2022, en un movimiento que fue calificado como un fallido golpe de Estado.

Mirá tambiénEl Gobierno francés busca contener la escalada de protestas tras la muerte de un joven

Castillo ha sostenido su inocencia y argumentado que su detención se produjo mientras aún ejercía la presidencia, por lo que, según su defensa, habría estado amparado por inmunidad.

Sin embargo, la justicia peruana determinó que su accionar configuró una ruptura del orden constitucional.

Un gobierno de transición bajo presión política

La decisión del Ejecutivo de no considerar indultos se da en un contexto de fuerte polarización política. El nuevo gobierno, liderado por Balcázar —miembro del partido Perú Libre—, asumió con el mandato de conducir la transición hasta las próximas elecciones.

Las autoridades buscan evitar que el debate sobre la situación judicial de Castillo eclipse los objetivos centrales de la gestión transitoria.

En ese sentido, reiteraron que la prioridad será asegurar condiciones para comicios transparentes y fortalecer la estabilidad institucional en el país.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Perú

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro