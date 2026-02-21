Gobierno de transición

Caso Castillo: Ejecutivo peruano cierra la puerta a un eventual indulto

El gobierno de transición encabezado por el legislador José Balcázar dejó en claro que no tiene previsto otorgar indultos ni gracias presidenciales, en respuesta a la solicitud presentada por el expresidente Pedro Castillo. La administración transitoria, en funciones hasta julio, busca concentrarse en la organización de elecciones y la estabilidad institucional en Peru.