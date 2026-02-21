Macron pide calma

El Gobierno francés busca contener la escalada de protestas tras la muerte de un joven

El presidente Emmanuel Macron exhortó a la contención ante la manifestación en memoria de un activista asesinado en Lyon. El crimen, atribuido a sectores de la extrema izquierda, ha profundizado las tensiones políticas en France y reavivado el debate sobre la violencia política en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027.