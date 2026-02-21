#HOY:

Ucrania golpea la infraestructura militar rusa a mil kilómetros de Moscú

En un operativo que Kyiv asegura haber realizado con misiles de fabricación propia, fuerzas de Ukraine atacaron una planta estratégica en territorio ruso dedicada a la producción de armamento hipersónico. El objetivo fue la fábrica ubicada en Udmurtia, en la ciudad de Votkinsk, instalación clave para la fabricación de misiles utilizados por Russia en el conflicto.

Ucrania ataca planta de misiles en profundidad del territorio ruso. Credito: REUTERS/Valentyn OgirenkoUcrania ataca planta de misiles en profundidad del territorio ruso. Credito: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Por: 

El Ejército ucraniano habría alcanzado la planta durante la noche del viernes, según reportes difundidos por medios locales.

Autoridades de Kyiv señalaron que la operación se realizó con misiles de crucero de producción nacional y no con drones, en contraste con la versión ofrecida por fuentes rusas.

El objetivo fue la fábrica de maquinaria de Votkinsk, complejo industrial que produce sistemas balísticos como los misiles Iskander y los intercontinentales Tópol-M, componentes centrales del arsenal estratégico ruso.

Heridos y daños reportados

El ministerio de Salud de Udmurtia informó que el ataque dejó once personas heridas, tres de ellas hospitalizadas y una en estado grave.

Ukrainian service members look at an unmanned ground vehicle as they visit an exhibition of Ukrainian drone makers, amid Russia's attack on Ukraine, in an undisclosed location, Ukraine February 20, 2026. REUTERS/Valentyn OgirenkoUcrania ataca planta de misiles en profundidad del territorio ruso. Credito: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Testimonios citados por el portal Meduza y el canal Astra sostienen que se registraron daños en al menos dos talleres de la planta, infraestructura que forma parte del complejo militar-industrial ruso y que se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por su rol en la producción armamentística.

Industria estratégica en el foco del conflicto

La planta de Votkinsk es uno de los centros industriales más sensibles de Rusia, dedicada a la fabricación de misiles balísticos y componentes utilizados en sistemas de defensa.

An employee controls an unmanned ground vehicle during an exhibition of Ukrainian drone makers, amid Russia's attack on Ukraine, in an undisclosed location, Ukraine February 20, 2026. REUTERS/Valentyn OgirenkoUcrania ataca planta de misiles en profundidad del territorio ruso. Credito: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Su producción ha sido clave en las capacidades militares de Moscú durante la guerra con Ucrania, donde misiles fabricados en este complejo han sido empleados contra objetivos en territorio ucraniano.

El ataque reabre el debate sobre la escalada del conflicto y la capacidad de Kyiv para alcanzar infraestructura estratégica a gran distancia de la frontera.

