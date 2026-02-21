Ucrania golpea la infraestructura militar rusa a mil kilómetros de Moscú

El Ejército ucraniano habría alcanzado la planta durante la noche del viernes, según reportes difundidos por medios locales.
En un operativo que Kyiv asegura haber realizado con misiles de fabricación propia, fuerzas de Ukraine atacaron una planta estratégica en territorio ruso dedicada a la producción de armamento hipersónico. El objetivo fue la fábrica ubicada en Udmurtia, en la ciudad de Votkinsk, instalación clave para la fabricación de misiles utilizados por Russia en el conflicto.
Autoridades de Kyiv señalaron que la operación se realizó con misiles de crucero de producción nacional y no con drones, en contraste con la versión ofrecida por fuentes rusas.
El objetivo fue la fábrica de maquinaria de Votkinsk, complejo industrial que produce sistemas balísticos como los misiles Iskander y los intercontinentales Tópol-M, componentes centrales del arsenal estratégico ruso.
El ministerio de Salud de Udmurtia informó que el ataque dejó once personas heridas, tres de ellas hospitalizadas y una en estado grave.
Testimonios citados por el portal Meduza y el canal Astra sostienen que se registraron daños en al menos dos talleres de la planta, infraestructura que forma parte del complejo militar-industrial ruso y que se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por su rol en la producción armamentística.
La planta de Votkinsk es uno de los centros industriales más sensibles de Rusia, dedicada a la fabricación de misiles balísticos y componentes utilizados en sistemas de defensa.
Su producción ha sido clave en las capacidades militares de Moscú durante la guerra con Ucrania, donde misiles fabricados en este complejo han sido empleados contra objetivos en territorio ucraniano.
El ataque reabre el debate sobre la escalada del conflicto y la capacidad de Kyiv para alcanzar infraestructura estratégica a gran distancia de la frontera.