Guerra en Europa

Ucrania golpea la infraestructura militar rusa a mil kilómetros de Moscú

En un operativo que Kyiv asegura haber realizado con misiles de fabricación propia, fuerzas de Ukraine atacaron una planta estratégica en territorio ruso dedicada a la producción de armamento hipersónico. El objetivo fue la fábrica ubicada en Udmurtia, en la ciudad de Votkinsk, instalación clave para la fabricación de misiles utilizados por Russia en el conflicto.