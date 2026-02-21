Conmoción en Brasil: una influencer murió días después de una cirugía estética

La influencer y modelo brasileña Bianca Dias falleció este viernes en la ciudad de Guarujá, apenas veinte días después de haberse sometido a una cirugía estética. La noticia generó conmoción entre sus seguidores y en el ambiente digital donde la joven tenía una fuerte presencia.
De acuerdo con el relato de su familia, Bianca sufrió una embolia pulmonar mientras se encontraba en la casa de sus padres, donde transitaba el período de recuperación posterior a la intervención quirúrgica. Si bien en los días previos había mostrado señales de evolución favorable, su estado se agravó de manera repentina.
Según indicaron sus allegados, la influencer sufrió un mal súbito y, pese a los intentos desesperados por asistirla, no logró ser reanimada. El episodio ocurrió de forma inesperada y dejó a la familia en estado de shock.
Unavidaexpuestaen redes
Bianca era modelo e influencer, con una comunidad de cerca de 60.000 seguidores en redes sociales. Allí compartía su rutina diaria, viajes al exterior, producciones fotográficas y campañas publicitarias con marcas y comercios locales. Su perfil se había convertido en un espacio de cercanía, donde mostraba tanto su faceta profesional como momentos íntimos de su vida personal.
La reconocida modelo e influencer murió a los 27 años tras una cirugía.
Nacida en Mauá, la joven deja dos hijas pequeñas, Beatriz y Lavínia, quienes quedaron al cuidado de su entorno familiar. Su rol como madre era una parte central de los contenidos que compartía y una de las facetas más valoradas por su audiencia.
Dolor ymensajesde despedida
La muerte de Bianca desató una ola de mensajes de despedida en redes sociales. Amigos, seguidores y personas del ambiente artístico expresaron su tristeza y recordaron su calidez, su alegría y su energía.
Su hermana mayor, Kety Dias, expresó su dolor con un mensaje cargado de culpa y amor: “Me pregunto qué podría haber hecho para evitar esto”. En otro pasaje de su despedida, escribió: “Desde pequeña sentí el instinto de cuidarte, como si pudiera protegerte del mundo estando a tu lado”.
El masajista Jeff Safra, amigo cercano de la influencer, también le dedicó un mensaje emotivo: “Te amo hasta la próxima vida. Amarte en esta tierra fue una de las mejores cosas del mundo”.
La cantante Patricia Gandem se sumó a los homenajes y expresó: “Tan hermosa, tan joven, no lo entendemos, pero todo pasa por algo. Que Dios consuele a la familia”.
El velorio se realizó este viernes por la mañana en São Paulo, donde familiares, amigos y seguidores le dieron el último adiós a Bianca Dias, en medio de un clima de profundo dolor y conmoción.