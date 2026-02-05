Colombia: un influencer quiso grabar un reto viral, saltó desde un puente y murió ahogado

El mundo de las redes sociales quedó sacudido por la muerte de Ángel Montoya, un influencer de 30 años que intentó registrar un desafío extremo y terminó ahogado tras lanzarse a un río.
Ángel Montoya, de 30 años, se tiró al río Cauca desde el puente General Santander para grabar un video y murió ahogado. Su cuerpo fue hallado tres días después.
El mundo de las redes sociales quedó sacudido por la muerte de Ángel Montoya, un influencer de 30 años que intentó registrar un desafío extremo y terminó ahogado tras lanzarse a un río.
Según la reconstrucción del caso, el episodio ocurrió en Tuluá, cuando Montoya saltó desde el puente General Santander hacia el río Cauca.
La secuencia quedó grabada por un acompañante: se lo ve al joven riendo, mirando a cámara y diciendo “Nos vamos a tirar, mi hermano”, instantes antes del salto.
Tras caer al agua, llegó a asomar la cabeza, pero el escenario cambió rápido: intentó nadar hacia la orilla y la corriente empezó a ganarle la pelea.
En el video se escucha cómo quien filma pasa de la risa a la alarma y advierte que la corriente se lo estaba llevando, mientras la grabación muestra el momento en que Montoya desaparece de la vista.
Medios locales indicaron que el influencer tenía una limitación de movilidad en uno de sus brazos, un factor que habría reducido aún más sus chances frente al caudal del río.
El secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Francisco Tenorio, explicó que el río venía con “bastante caudal y una corriente muy fuerte”, en un contexto marcado por las lluvias.
El operativo de búsqueda se extendió durante tres días. El 30 de enero por la mañana, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande inició recorridas desde la zona de Riofrío.
Finalmente, trabajadores que recolectaban arena avistaron el cuerpo en la localidad de Bolívar y lograron retenerlo hasta la llegada de los rescatistas.
Tras la tragedia, las autoridades pidieron no arriesgar la vida por desafíos virales y recordaron que la región atraviesa temporada de lluvias, con múltiples municipios afectados por crecientes y avenidas torrenciales.