Ahogado en Colombia: murió Alias "Gonzalito", el segundo al mando del Clan del Golfo
José Gonzalo Sánchez Sánchez murió ahogado en un accidente fluvial, indicaron medios locales y agencias de noticias este domingo. La agrupación es la principal responsable de la exportación de cocaína y fue recientemente designada como organización terrorista por Estados Unidos.
José Gonzalo Sánchez Sánchez -Alias "Gonzalito"-, requerido por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas y segundo al mando del poderoso Clan del Golfo, murió ahogado en un accidente fluvial, indicaron medios locales y agencias de noticias este domingo (01.02.2026)
Según reportes, la embarcación en la que se transportaba el líder criminal naufragó en el departamento colombiano de Córdoba (norte).
El Clan del Golfo es el principal responsable de la exportación de cocaína desde Colombia y fue recientemente designada como organización terrorista por Estados Unidos.
La justicia colombiana buscaba al capo por varios delitos como homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de armas, minería ilegal y extorsión.
El gobierno de Gustavo Petro acordó el 5 de diciembre en Qatar continuar conversaciones para lograr el desarme de la organización narcotraficante y la pacificación de los territorios que controla.
De origen paramilitar, el Clan del Golfo tiene entre 6.000 y 7.000 combatientes y colaboradores, según el gobierno.
El cartel ha sufrido golpes como el arresto y extradición en 2022 a Estados Unidos de su máximo comandante alias Otoniel, considerado el Pablo Escobar de este siglo.