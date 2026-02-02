Narcotráfico

Ahogado en Colombia: murió Alias "Gonzalito", el segundo al mando del Clan del Golfo

José Gonzalo Sánchez Sánchez murió ahogado en un accidente fluvial, indicaron medios locales y agencias de noticias este domingo. La agrupación es la principal responsable de la exportación de cocaína y fue recientemente designada como organización terrorista por Estados Unidos.