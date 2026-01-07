Murió la influencer Yulia Burtseva tras someterse a una cirugía estética de glúteos

La influencer italiana Yulia Burtseva murió pocas horas después de haberse sometido a una cirugía estética en una clínica privada de Moscú, según reportes difundidos este miércoles.
La mujer, de 38 años radicada en Nápoles, murió en una clínica privada de Moscú. Las autoridades abrieron una investigación y ordenaron peritajes para determinar si hubo negligencia.
La influencer italiana Yulia Burtseva murió pocas horas después de haberse sometido a una cirugía estética en una clínica privada de Moscú, según reportes difundidos este miércoles.
De acuerdo con la información publicada, la mujer —de 38 años— presentó complicaciones y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos constataron su fallecimiento.
Burtseva vivía en Nápoles junto a su esposo, Giuseppe, y su hija, y tenía más de 70 mil seguidores en redes, donde solía compartir contenidos ligados a su vida familiar.
Según la reconstrucción inicial, la influencer había viajado a Rusia para realizarse el procedimiento y la intervención se habría concretado el mismo día de su muerte.
Tras el deceso, el Comité de Investigación de Moscú inició actuaciones para determinar las circunstancias del caso y establecer si existieron irregularidades o posibles hechos de negligencia médica.
En ese marco, se ordenó el secuestro de la documentación clínica y la realización de peritajes forenses, incluidos estudios médicos, como parte de la pesquisa.
Entre las hipótesis mencionadas por medios citados en la cobertura figura la posibilidad de un shock anafiláctico —una reacción alérgica grave a sustancias administradas durante la intervención—, aunque esa causa aún no fue confirmada oficialmente.