De forma repentina

Murió LaMarcus Morris a los 29 años: fisicoculturista de la IFBB Pro

Atleta destacado de la división Classic Physique, fue hallado sin vida en diciembre pasado. Su muerte, aún sin causas oficiales reveladas, genera consternación en la comunidad del culturismo y se suma a otras pérdidas de jóvenes figuras del fitness.