Murió LaMarcus Morris a los 29 años: fisicoculturista de la IFBB Pro
Atleta destacado de la división Classic Physique, fue hallado sin vida en diciembre pasado. Su muerte, aún sin causas oficiales reveladas, genera consternación en la comunidad del culturismo y se suma a otras pérdidas de jóvenes figuras del fitness.
El atleta norteamericano LaMarcus Morris, quien falleció el 27 de diciembre de 2025 a los 29 años de edad.
El culturismo internacional atraviesa un momento de profundo impacto tras la muerte del atleta norteamericano LaMarcus Morris, quien falleció el 27 de diciembre de 2025 a los 29 años de edad. La noticia fue confirmada por la organización NPC IFBB Oklahoma, pero a la fecha no se ha divulgado una causa oficial del deceso.
Morris era una figura activa y respetada en la división Classic Physique de la IFBB Pro League, donde competía desde 2024 luego de destacarse en categorías amateur. Su partida repentina ha generado una oleada de mensajes de condolencia y reavivado la conversación sobre la salud y los desafíos que enfrentan los atletas de alto rendimiento.
Trayectoria y reconocimiento
LaMarcus Dewayne Morris nació y creció en Talihina, Oklahoma, en los Estados Unidos, y desde temprana edad mostró aptitudes físicas destacadas, inicialmente como jugador de fútbol americano. Durante su etapa universitaria en la University of Central Oklahoma, se destacó en el campo, demostrando disciplina y liderazgo que luego trasladaría al culturismo.
Tras decidir orientarse profesionalmente al fisicoculturismo, Morris comenzó su carrera competitiva en la National Physique Committee (NPC), donde fue identificado como un talento emergente.
En 2020, logró ubicarse entre los primeros tres puestos en el Showdown of Champions, y en 2021 consiguió su primera victoria en el NPC Heart of Texas. En 2022 alcanzó el tercer lugar en el Campeonato de Estados Unidos, consolidando su proyección profesional.
Su paso a la IFBB Pro League en 2024 marcó un salto cualitativo en su carrera. En su debut, en el Texas Pro, terminó en el puesto 11 dentro de Classic Physique. Durante la temporada 2025, continuó compitiendo, obteniendo un noveno lugar en el Optimum Classic Pro y una participación en el Oklahoma Pro, donde finalizó empatado en el decimosexto puesto.
Morris construyó una presencia activa en redes sociales
Más allá de los escenarios de competición, Morris construyó una presencia activa en redes sociales, donde compartía actualizaciones de sus rutinas, avances físicos y consejos de entrenamiento y nutrición. Su perfil en Instagram contaba con una audiencia fiel que valoraba tanto su preparación como su cercanía con los seguidores.
En el comunicado difundido por la NPC IFBB Oklahoma, la organización expresó su pesar: “Con el corazón roto, anunciamos nuestra profunda pérdida de un gentil gigante, un humilde caballero y un joven encantador. Enviamos amor y oraciones a su familia y amigos”.
El velorio se realizó en la Chaney Harkins Funeral Home en McAlester, Oklahoma, y el cuerpo fue inhumado en el Bache Red Oak Cemetery, donde familiares, colegas y aficionados se reunieron para despedir al atleta.
La muerte de Morris se suma a una serie de fallecimientos de deportistas jóvenes vinculados al fisicoculturismo y el fitness en el último año, lo que ha generado impacto dentro y fuera de la comunidad deportiva.
En diciembre de 2025, el ex campeón Wang Kun, de 30 años, también murió repentinamente, presuntamente por un problema cardíaco, aunque la causa oficial no ha sido confirmada. Semanas antes, la competidora de IFBB Women’s Physique, Jessica Rivera, perdió la vida tras una carrera de casi una década en la disciplina.
Además, figuras del entorno del fitness, como el influencer italiano Alessandro Antonicelli, fallecieron a los 26 años tras una batalla contra el cáncer de huesos, lo que también ha sido parte de este contexto de noticias adversas para la comunidad.