Tenía 28 años

Conmoción en Brasil: murió el fisicoculturista Kevin Notário Nunes tras una “bacteria carnívora”

El ex campeón de culturismo falleció en Ponta Porã tras ser diagnosticado con fascitis necrosante, una infección agresiva conocida como “bacteria carnívora”. Su padre vinculó el caso al uso de sustancias ilegales para el desarrollo muscular.