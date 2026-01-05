Conmoción en Brasil: murió el fisicoculturista Kevin Notário Nunes tras una “bacteria carnívora”

El fisicoculturismo brasileño quedó sacudido por la muerte de Kevin Notário Nunes de Oliveira, ex campeón de la disciplina, quien falleció a los 28 años en el Hospital Regional de Ponta Porã, en el estado de Mato Grosso do Sul.
El ex campeón de culturismo falleció en Ponta Porã tras ser diagnosticado con fascitis necrosante, una infección agresiva conocida como “bacteria carnívora”. Su padre vinculó el caso al uso de sustancias ilegales para el desarrollo muscular.
El fisicoculturismo brasileño quedó sacudido por la muerte de Kevin Notário Nunes de Oliveira, ex campeón de la disciplina, quien falleció a los 28 años en el Hospital Regional de Ponta Porã, en el estado de Mato Grosso do Sul.
De acuerdo con medios locales citados en Brasil, el atleta fue internado de urgencia después de sufrir un dolor intenso en el muslo, un síntoma que encendió las alarmas y derivó en una evaluación médica inmediata.
En el hospital, los profesionales le diagnosticaron fascitis necrosante, una infección de rápida evolución que suele ser mencionada como “bacteria carnívora” por su capacidad de dañar tejidos blandos.
El cuadro avanzó con velocidad y los médicos resolvieron una cirugía de emergencia para intentar frenar la infección. Tras la intervención, Kevin permaneció intubado y en estado crítico, pero finalmente murió pese a los esfuerzos del equipo sanitario.
El caso tomó todavía más dimensión por el mensaje público de su padre, Marcelino Nunes de Oliveira, concejal de Ponta Porã. En redes, advirtió sobre los riesgos de recurrir a métodos peligrosos para ganar masa muscular y pidió que la muerte de su hijo funcione como alerta para otros jóvenes y deportistas.
Kevin se había consolidado como una figura reconocida en el circuito regional: obtuvo títulos estatales y se consagró en 2024 en una competencia de la categoría Men’s Physique, lo que lo posicionó como uno de los exponentes del culturismo en el estado.
La despedida se realizó en Ponta Porã y el atleta dejó dos hijas gemelas, en un final que reabrió el debate sobre el uso de productos prohibidos y prácticas de riesgo dentro del fisicoculturismo, un tema que volvió a instalarse con fuerza en medios y redes.