Siniestro vial

Anthony Joshua sufrió un accidente en Nigeria: hay dos muertos y el boxeador está herido

El campeón británico viajaba en una Lexus por una ruta del sudoeste nigeriano. El vehículo impactó contra un camión detenido. Joshua, que venía de vencer a Jake Paul en una pelea viral de Netflix, solo sufrió lesiones leves.