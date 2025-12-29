Anthony Joshua sufrió un accidente en Nigeria: hay dos muertos y el boxeador está herido
El campeón británico viajaba en una Lexus por una ruta del sudoeste nigeriano. El vehículo impactó contra un camión detenido. Joshua, que venía de vencer a Jake Paul en una pelea viral de Netflix, solo sufrió lesiones leves.
El boxeador venía de vencer a Jake Paul en una pelea viral de Netflix.
El boxeador Anthony Joshua resultó herido este lunes en un choque fatal ocurrido en Nigeria, donde otras dos personas murieron. El accidente sucedió cerca de las 11 de la mañana, en la autopista Lagos–Ibadan, a la altura de Makun, en el estado de Ogun.
Joshua, de 36 años, viajaba como pasajero en una camioneta Lexus que impactó de lleno contra un camión estacionado. Según informaron autoridades viales nigerianas, el vehículo circulaba a alta velocidad e intentó una maniobra de sobrepaso.
Anthony Joshua resultó herido tras chocar en Nigeria.
El parte oficial y el estado del boxeador
“El Lexus Jeep, que presuntamente se desplazaba a una velocidad superior a la permitida, perdió el control durante un intento de adelantamiento e impactó contra un camión bien estacionado al costado de la ruta”, informó el Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC).
Joshua iba en el asiento trasero y sufrió lesiones menores. Fue atendido médicamente tras el hecho, mientras que los otros dos ocupantes del vehículo murieron en el acto.
La policía del estado de Ogun confirmó la información en un comunicado oficial. Por el momento, no se reportaron declaraciones del entorno del deportista.
La Lexus en la que viajaba impactó contra un camión detenido.
De la gloria olímpica al ring de Netflix
Anthony Joshua ganó notoriedad internacional al consagrarse campeón olímpico en Londres 2012. Luego acumuló 29 victorias en el profesionalismo, incluyendo una racha en la que defendió los títulos pesados de la IBF, WBO y IBO.
En diciembre pasado fue protagonista de un combate viral frente al influencer Jake Paul, en una pelea transmitida por Netflix que superó los 30 millones de visualizaciones. Joshua ganó con contundencia y volvió a estar en el centro de la escena deportiva.
Su carrera incluyó también dos derrotas ante el ucraniano Oleksandr Usyk y una caída por nocaut técnico frente al británico Daniel Dubois, en su intento más reciente por recuperar la corona mundial.