Lula y Modi sellan un pacto

Acuerdo estratégico: Brasil e India avanzan en minerales críticos

El presidente de Luiz Inácio Lula da Silva y el primer ministro de Narendra Modi firmaron un acuerdo destinado a potenciar la exploración y el procesamiento de minerales estratégicos. El pacto busca blindar la soberanía tecnológica de Brazil e India, dos actores clave en la cadena global de suministro de materias primas esenciales para la transición energética y la industria tecnológica.