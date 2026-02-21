Acuerdo estratégico: Brasil e India avanzan en minerales críticos

El acuerdo suscripto en Nueva Delhi contempla inversiones y cooperación técnica para la exploración de recursos como tierras raras, litio y niobio, minerales indispensables en la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y tecnologías avanzadas.
El presidente de Luiz Inácio Lula da Silva y el primer ministro de Narendra Modi firmaron un acuerdo destinado a potenciar la exploración y el procesamiento de minerales estratégicos. El pacto busca blindar la soberanía tecnológica de Brazil e India, dos actores clave en la cadena global de suministro de materias primas esenciales para la transición energética y la industria tecnológica.
El acuerdo suscripto en Nueva Delhi contempla inversiones y cooperación técnica para la exploración de recursos como tierras raras, litio y niobio, minerales indispensables en la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y tecnologías avanzadas.
Lula destacó que la iniciativa permitirá fortalecer la inserción de ambos países en la agenda global de energías renovables y desarrollo tecnológico, asegurando el suministro de materias primas estratégicas.
Brasil, con las segundas reservas mundiales de estos recursos, se posiciona como un actor central en la provisión de minerales críticos.
La demanda creciente por insumos destinados a la industria tecnológica y la transición energética ha impulsado acuerdos bilaterales como este, que buscan diversificar proveedores y reducir la dependencia de cadenas de suministro concentradas en pocos países.
India impulsa políticas para disminuir su dependencia de proveedores externos, en particular de China, que domina gran parte del mercado global de tierras raras.
Modi calificó el acuerdo como un avance para construir cadenas de suministro más resilientes, capaces de sostener la demanda global sin depender de un solo actor. Esta diversificación resulta clave en un contexto geopolítico donde los minerales críticos se han convertido en recursos estratégicos para la soberanía tecnológica y la seguridad económica.
Además del pacto sobre minerales, ambos gobiernos firmaron otros nueve acuerdos relacionados con cooperación digital y acceso a medicamentos.
El comercio bilateral entre Brasil e India supera actualmente los 20.000 millones de dólares anuales, y los líderes se comprometieron a incrementarlo en los próximos años.
La visita de Lula a India incluyó su participación en una cumbre sobre inteligencia artificial, reflejando la creciente agenda de cooperación tecnológica entre ambos países.
El fortalecimiento de la relación comercial y estratégica apunta a consolidar un eje de colaboración que trascienda el intercambio tradicional de bienes para abarcar innovación y desarrollo tecnológico.