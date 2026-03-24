El golpe civil militar que terminó en Malvinas

10 de abril de 1982, balcón de la Casa Rosada, ocho días después del desembarco argentino en las Islas Malvinas. Para muchos de los cronistas de la historia, el verdadero principio del fin. El entonces presidente de facto, general Leopoldo Galtieri, se apresta a pronunciar su ya archiconocida arenga contra los ingleses: "¡Si quieren venir, que vengan! ¡Les presentaremos batalla!".