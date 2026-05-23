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Explosión en un astillero de Nueva York dejó al menos 16 heridos

El siniestro ocurrió este viernes en Staten Island y movilizó a decenas de rescatistas tras el reporte de trabajadores atrapados. Entre los afectados hay bomberos y personal de emergencias.

Tres de las víctimas están graves, confirmaron las autoridades.Tres de las víctimas están graves, confirmaron las autoridades.
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Al menos 16 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, luego de una fuerte explosión seguida de un incendio registrada este viernes en un astillero ubicado en Staten Island, en la ciudad de Nueva York, según informaron autoridades locales.

El episodio generó un amplio operativo de emergencia y obligó al despliegue de bomberos, personal médico y fuerzas de seguridad en la zona afectada.

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Los heridos

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, entre los lesionados hay dos bomberos y un civil que permanecen en estado grave. Además, otros once efectivos del cuerpo de bomberos y dos integrantes de los servicios médicos de emergencia sufrieron heridas de diversa consideración.

Las autoridades precisaron que el primer alerta se recibió cerca de las 15:30 (hora del Este), cuando se reportó la presencia de trabajadores atrapados en un espacio confinado dentro del astillero.

Cómo ocurrió la explosión

Mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar, alrededor de las 16:20 se produjo una fuerte explosión, lo que agravó la situación y derivó en un incendio de importantes dimensiones.

El hecho ocurrió en la zona de Staten Island, uno de los distritos de la ciudad de Nueva York, donde el tránsito se vio afectado por el operativo.

Cortes y demoras en el tránsito

A través de un comunicado difundido en X por el sistema oficial de emergencias de la ciudad, las autoridades advirtieron sobre importantes complicaciones para circular en las inmediaciones de Richmond Terrace y Mersereau Avenue.

“Se esperan demoras en el tráfico, cierre de calles, interrupción masiva del tránsito y personal de emergencia”, señalaron en el mensaje oficial.

Por el momento, las causas de la explosión y del incendio continúan bajo investigación.

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