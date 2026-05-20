Momentos de tensión se vivieron este martes en el distrito financiero de Nueva York luego de que un vehículo se incendiara y explotara cerca de la estatua del Toro de Wall Street, uno de los puntos turísticos y simbólicos más reconocidos de Manhattan.
La explosión de un vehículo cerca del Toro de Wall Street generó alarma en Nueva York
El hecho ocurrió en las inmediaciones de la emblemática escultura ubicada en el distrito financiero de Manhattan. Las autoridades acordonaron la zona y trabajan para determinar las causas del incendio y posterior explosión.
El episodio provocó una rápida intervención de policías, bomberos y equipos de emergencia, además de cortes preventivos en varias calles de la zona.
Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron una intensa columna de humo y llamas en plena vía pública, mientras decenas de personas se alejaban del lugar.
El incidente ocurrió en un área de alta circulación peatonal y turística, especialmente durante el horario laboral y comercial del centro financiero neoyorquino.
Un incendio seguido de una explosión
De acuerdo con la información preliminar difundida por medios locales y testigos presentes en el lugar, el vehículo comenzó a incendiarse a pocos metros de la escultura conocida como “Charging Bull”, instalada en el distrito de Wall Street desde fines de la década de 1980.
Minutos después de iniciarse el fuego, se produjo una explosión que generó alarma entre peatones, trabajadores de oficinas y visitantes que recorrían la zona. La onda expansiva fue percibida en las inmediaciones y provocó corridas mientras las autoridades comenzaban a evacuar el sector.
El Departamento de Bomberos de Nueva York desplegó varias unidades para controlar las llamas y asegurar el perímetro. También intervinieron efectivos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que cerraron calles cercanas y restringieron temporalmente el acceso peatonal al área financiera.
Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente la existencia de víctimas fatales ni la cantidad exacta de personas heridas. Algunos reportes preliminares indicaron que al menos una persona habría recibido asistencia médica por lesiones menores relacionadas con la explosión y el humo.
La investigación inicial busca establecer si el incendio fue producto de una falla mecánica, un desperfecto eléctrico o algún otro factor aún no determinado.
Fuentes policiales señalaron que, por el momento, no existían indicios públicos concluyentes que permitieran vincular el episodio con un ataque intencional, aunque todas las hipótesis continúan bajo análisis.
Un lugar de alto valor simbólico y turístico
El incidente tuvo una fuerte repercusión debido al lugar donde ocurrió. La estatua del Toro de Wall Street es uno de los símbolos más reconocidos del distrito financiero de Nueva York y representa el optimismo de los mercados bursátiles estadounidenses.
La escultura, creada por el artista Arturo Di Modica, recibe diariamente miles de turistas y trabajadores que circulan por la zona cercana a la Bolsa de Nueva York. Debido a su valor simbólico y a la gran concentración de personas que suele haber en el sector, cualquier incidente de seguridad genera inmediata atención pública y mediática.
Tras la explosión, varios edificios cercanos activaron protocolos preventivos y restringieron ingresos mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. También se registraron interrupciones parciales en el tránsito y modificaciones temporales en algunos recorridos de transporte urbano.
En redes sociales comenzaron a circular numerosos videos captados por testigos. En las grabaciones se observó el momento en que el automóvil estaba envuelto en llamas y posteriormente una fuerte detonación que provocó gritos y corridas entre las personas presentes.