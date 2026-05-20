La Ciudad de Nueva York puso en marcha esta semana un ambicioso plan de contingencia y transporte público para hacer frente a una de las temporadas estivales más exigentes de su historia. Frente a la llegada masiva de millones de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tradicionales celebraciones americanas, la administración local anunció la ampliación del sistema NYC Ferry.
Nueva York amplía los servicios del NYC Ferry ante la ola de turistas por el Mundial
La administración local implementa un plan de transporte fluvial intensivo para enfrentar la afluencia récord de visitantes durante eventos clave en la ciudad.
La medida, diseñada para optimizar los traslados fluviales y aliviar el transporte terrestre, contempla mayores frecuencias, rutas exprés y el despliegue de barcos de gran capacidad que operarán de manera reforzada hasta el próximo 13 de septiembre.
Un plan estratégico para mitigar la alta demanda
El alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, fue el encargado de oficializar el lanzamiento del nuevo cronograma de navegación. La iniciativa busca robustecer la infraestructura de movilidad en un contexto de récords previstos de afluencia, no solo por el torneo de fútbol más importante del planeta, sino también por el Día de la Independencia de los Estados Unidos y el macroevento náutico Sail4th 250.
“Estamos invirtiendo en la infraestructura que mantiene a la ciudad en movimiento. El mundo viene a Nueva York y la ciudad está lista”, manifestó el mandatario de la Gran Manzana según la información provista por la Oficina del Alcalde. El objetivo primordial de los funcionarios es garantizar traslados rápidos, cómodos y seguros hacia las sedes de los partidos, las playas metropolitanas y los principales polos de actividad cultural, evitando el colapso de las redes de subterráneos y colectivos tradicionales.
Claves y novedades del servicio fluvial 2026
La Corporación para el Desarrollo Económico de Nueva York (NYCEDC) articuló una serie de modificaciones operativas sobre la flota de pasajeros exclusiva más grande de Norteamérica, la cual cubre unas 70 millas náuticas mediante 38 embarcaciones y conecta 25 puntos de embarque. Entre las principales novedades de la temporada se destacan:
- Rutas express e incremento de frecuencia: se añadieron más barcos en trayectos de alta demanda en horas pico y fines de semana, incluyendo conexiones rápidas hacia Governors Island desde Pier 11.
- Viajes a la playa con asiento reservado: regresan los demandados servicios Rockaway Reserve y Rockaway Rocket, que posibilitarán asegurar un asiento directo hacia los balnearios desde puntos neurálgicos como Wall Street/Pier 11, Greenpoint y Long Island City. El costo de los boletos para estos trayectos específicos será de USD 12 por persona durante fines de semana y feriados.
- Identidad distrital y mundialista: el puerto se vestirá de fiesta con la circulación de cinco barcos ploteados con diseños temáticos inspirados en la Copa del Mundo y en la identidad cultural de cada uno de los boroughs (distritos) de la ciudad: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.
- Extensión de trayectos: la ruta de South Brooklyn extenderá su recorrido local hasta Red Hook y nodos situados más al norte.
Impacto y conectividad en estudio
Los antecedentes inmediatos justifican este histórico despliegue. Durante el período estival anterior, el NYC Ferry registró picos históricos de demanda que superaron los 40.000 abordajes diarios solo en la ruta del East River durante los fines de semana. De igual manera, las variantes hacia las zonas costeras evidenciaron un incremento del 19% en la preventa de pasajes en comparación con los registros previos.
James Wong, director ejecutivo de NYC Ferry, remarcó la importancia del entorno náutico para la experiencia turística de este año: “Con la Copa Mundial, el Sail4th 250 y otra temporada de playas, los visitantes tendrán muchas oportunidades de explorar el puerto junto a los neoyorquinos”. En sintonía, el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, valoró positivamente el impacto de la medida al permitir que los residentes locales se trasladen con facilidad hacia los eventos deportivos que tendrán lugar en diferentes barrios de la metrópoli.
Por otra parte, medios locales estadounidenses informaron que el ayuntamiento neoyorquino mantiene bajo análisis una propuesta para conectar de forma provisoria los ferris locales con el estado vecino de Nueva Jersey a través del río Hudson. Esto buscaría facilitar de manera directa y fluida el masivo traslado de aficionados hacia las inmediaciones del estadio MetLife, uno de los epicentros de la cita mundialista.