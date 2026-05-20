Shakira comenzó a definir parte del show que encabezará en la final del Mundial 2026 y ya eligió a uno de los primeros grupos infantiles que podrían acompañarla sobre el escenario.
Shakira eligió a niños de Uganda para bailar en su show en la final de la Copa del Mundo
La cantante colombiana invitó a Ghetto Kids a participar del primer espectáculo de medio tiempo en una final mundialista y pidió más videos de niños bailando “Dai Dai”.
La cantante colombiana invitó a Ghetto Kids, un reconocido grupo de jóvenes bailarines de Uganda, tras ver un video viral en el que interpretaron una coreografía de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo.
Un show inédito para una final mundialista
La final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Allí se realizará el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo, con una producción de formato similar al Super Bowl.
Shakira compartirá escenario con Madonna y BTS en una puesta curada por Chris Martin, líder de Coldplay.
La invitación a Ghetto Kids
El grupo Ghetto Kids publicó un video bailando “Dai Dai” y la propia Shakira reaccionó desde sus redes sociales.
“Me muero, ¿por qué son tan lindos? Necesito bailarines como ustedes. Chicos, ¿quieren venir conmigo y presentarse en la final?”, escribió la artista al compartir el clip.
Los jóvenes respondieron con otro video y aseguraron que participar del show sería “un sueño hecho realidad” para ellos, Uganda y África.
Una convocatoria para niños de todo el mundo
Después de confirmar la invitación a Ghetto Kids, Shakira pidió que más niños envíen videos bailando “Dai Dai” para tener la oportunidad de sumarse a la presentación.
“Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable”, expresó la cantante en un mensaje publicado en redes sociales.
La artista explicó que estará mirando de cerca las creaciones que lleguen desde distintos países, con la intención de sumar a la mayor cantidad posible de bailarines.
Música, fútbol y educación
Shakira también destacó el propósito social de la canción oficial del Mundial 2026 y vinculó el proyecto con la educación infantil.
Según explicó, la campaña asociada a “Dai Dai” ya recaudó más de 40 millones de dólares para programas educativos en distintos países, incluidos proyectos en Colombia.
La cantante aseguró que busca convertir la final en un momento global para visibilizar oportunidades para niños y niñas de diferentes lugares del mundo.