#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Mundial 2026

Shakira eligió a niños de Uganda para bailar en su show en la final de la Copa del Mundo

La cantante colombiana invitó a Ghetto Kids a participar del primer espectáculo de medio tiempo en una final mundialista y pidió más videos de niños bailando “Dai Dai”.

Shakira invitó a Ghetto Kids a bailar en la final del Mundial 2026. Foto: ReutersShakira invitó a Ghetto Kids a bailar en la final del Mundial 2026. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Shakira comenzó a definir parte del show que encabezará en la final del Mundial 2026 y ya eligió a uno de los primeros grupos infantiles que podrían acompañarla sobre el escenario.

La cantante colombiana invitó a Ghetto Kids, un reconocido grupo de jóvenes bailarines de Uganda, tras ver un video viral en el que interpretaron una coreografía de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo.

Un show inédito para una final mundialista

La final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Allí se realizará el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo, con una producción de formato similar al Super Bowl.

Shakira compartirá escenario con Madonna y BTS en una puesta curada por Chris Martin, líder de Coldplay.

La invitación a Ghetto Kids

El grupo Ghetto Kids publicó un video bailando “Dai Dai” y la propia Shakira reaccionó desde sus redes sociales.

Shakira invitó a Ghetto Kids a bailar en la final del Mundial 2026.Shakira invitó a Ghetto Kids a bailar en la final del Mundial 2026.

“Me muero, ¿por qué son tan lindos? Necesito bailarines como ustedes. Chicos, ¿quieren venir conmigo y presentarse en la final?”, escribió la artista al compartir el clip.

Los jóvenes respondieron con otro video y aseguraron que participar del show sería “un sueño hecho realidad” para ellos, Uganda y África.

Una convocatoria para niños de todo el mundo

Después de confirmar la invitación a Ghetto Kids, Shakira pidió que más niños envíen videos bailando “Dai Dai” para tener la oportunidad de sumarse a la presentación.

“Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable”, expresó la cantante en un mensaje publicado en redes sociales.

La artista explicó que estará mirando de cerca las creaciones que lleguen desde distintos países, con la intención de sumar a la mayor cantidad posible de bailarines.

FILE PHOTO: Shakira performs during an open concert at the Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil May 2, 2026. REUTERS/Ricardo Moraes/File Photo“Dai Dai” es la canción oficial de la Copa del Mundo. Foto: Reuters

Música, fútbol y educación

Shakira también destacó el propósito social de la canción oficial del Mundial 2026 y vinculó el proyecto con la educación infantil.

Según explicó, la campaña asociada a “Dai Dai” ya recaudó más de 40 millones de dólares para programas educativos en distintos países, incluidos proyectos en Colombia.

La cantante aseguró que busca convertir la final en un momento global para visibilizar oportunidades para niños y niñas de diferentes lugares del mundo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Colombia
Shakira
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro