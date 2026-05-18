Tres personas murieron en un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, California (Estados Unidos), en lo que las autoridades han dicho que están investigando como un crimen de odio.
Cinco personas murieron en un tiroteo en la mezquita más grande de San Diego
Los sospechosos, de 17 y 19 años, murieron por heridas de bala autoinfligidas, según informaron las autoridades. El FBI está investigando el tiroteo como un crimen de odio.
Dos sospechosos, de 17 y 19 años, también fallecieron por aparentes heridas de bala autoinfligidas, según informaron las autoridades.
El FBI solicita colaboración del público para esclarecer el tiroteo en San Diego
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) solicita información al público sobre el tiroteo mientras investiga el caso y ha habilitado una línea telefónica para recibir denuncias.
El tiroteo ocurrió poco antes de la oración del mediodía en el Centro Islámico, ubicado en el área de Clairemont en San Diego . El ICSD es la mezquita más grande del condado de San Diego.
“Esta es la peor pesadilla de cualquier comunidad”, dijo Scott Wahl, jefe de policía de San Diego.
Las autoridades confirmaron que ningún niño de la escuela del centro resultó herido y anunciaron que se había habilitado un centro de reunificación para las familias afectadas. Entre las tres personas fallecidas se encontraba un guardia de seguridad del centro.
“La amenaza ya ha sido neutralizada, los niños están a salvo y eso es una buena noticia”, declaró Todd Gloria, alcalde de San Diego, en una rueda de prensa el lunes por la tarde.
“Lamentamos profundamente la pérdida de vidas en el Centro Islámico de San Diego, y a nuestra comunidad musulmana local, les envío mis oraciones. Quiero asegurarles que haremos todo lo posible para que se sientan seguros en esta ciudad”.
Un portavoz del hospital local Sharp Memorial también confirmó que las víctimas estaban recibiendo tratamiento allí.
«Nunca habíamos vivido una tragedia como esta, y en este momento lo único que puedo decir es que enviamos nuestras oraciones y nos solidarizamos con todas las familias de nuestra comunidad, así como con las demás mezquitas y todos los lugares de culto de nuestra hermosa ciudad, que siempre deben estar protegidos», declaró Taha Hassane, imán y director del centro.
«Es sumamente indignante atacar un lugar de culto».
El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas condena el ataque y llama a la unidad
El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas condenó rápidamente el tiroteo del lunes.
«Condenamos enérgicamente este horrible acto de violencia», declaró Tazheen Nizam, directora ejecutiva de CAIR-San Diego, en un comunicado. «Nadie debería temer por su seguridad al asistir a oraciones o estudiar en una escuela primaria».
La oficina de Gavin Newsom, gobernador de California, informó que había sido notificado de la situación y que la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador estaba coordinando con las fuerzas del orden locales.
Donald Trump también fue informado sobre el tiroteo el lunes. "Es una situación terrible", dijo.
Según el FBI, se cree que los presuntos autores de los disparos murieron por heridas de bala autoinfligidas. «Ningún agente de policía participó en el tiroteo», declaró Mark Remily, del FBI.
En Los Ángeles, ubicada a más de 160 kilómetros al norte de San Diego, la policía anunció que aumentaría las patrullas en mezquitas, centros islámicos y lugares de culto en toda la ciudad "por precaución".
Mientras tanto, el departamento de policía de Nueva York anunció que también estaba al tanto del tiroteo y declaró: "Si bien actualmente no se conoce ningún vínculo con la ciudad de Nueva York ni amenazas específicas contra los lugares de culto de la ciudad, por precaución, el Departamento de Policía de Nueva York está aumentando el despliegue de agentes en las mezquitas de toda la ciudad".