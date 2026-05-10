Al menos 15 policías murieron y varios más resultaron heridos en un atentado registrado este fin de semana en el noroeste de Pakistán, donde un coche bomba explotó contra un puesto de seguridad y dio paso a un ataque armado perpetrado por militantes.
Atentado en Pakistán: al menos 15 policías murieron tras un coche bomba y un ataque armado
El ataque ocurrió en la ciudad de Bannu, en el noroeste de Pakistán. Un vehículo cargado con explosivos impactó contra un puesto policial y luego se produjo un enfrentamiento armado con militantes.
El episodio ocurrió en la ciudad de Bannu, ubicada en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, una región cercana a la frontera con Afganistán que desde hace años enfrenta episodios de violencia insurgente.
Según informaron autoridades policiales locales, los atacantes utilizaron un vehículo cargado con explosivos que impactó contra el puesto policial durante la noche del sábado.
La explosión destruyó gran parte de la estructura y dejó a varios agentes atrapados bajo los escombros. Poco después del estallido comenzó un intenso tiroteo entre las fuerzas de seguridad y hombres armados que ingresaron al lugar.
Las tareas de rescate continuaron durante varias horas y permitieron recuperar cuerpos y asistir a policías heridos. De acuerdo con Reuters, al menos tres efectivos sobrevivieron al ataque y fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica.
El atentado volvió a poner en evidencia el delicado escenario de seguridad que atraviesa Pakistán, especialmente en las regiones fronterizas con Afganistán, donde operan distintos grupos insurgentes y organizaciones extremistas.
Cómo fue el ataque y qué grupos son investigados
De acuerdo con las primeras reconstrucciones oficiales, el atentado comenzó cuando un vehículo cargado con explosivos fue lanzado contra el puesto policial de Bannu. La detonación provocó el derrumbe parcial del edificio y daños en construcciones cercanas.
Tras la explosión, varios hombres armados ingresaron a la zona y comenzaron a disparar contra los policías sobrevivientes. También fueron atacados los refuerzos que llegaron posteriormente para asistir al personal afectado. Autoridades locales indicaron además que los agresores habrían utilizado drones durante el operativo.
El ataque fue reivindicado por una alianza militante denominada Ittehad-ul-Mujahideen, según informaron medios internacionales. No obstante, las fuerzas de seguridad pakistaníes continúan investigando posibles vínculos con otras organizaciones insurgentes activas en la región.
Aunque ningún funcionario confirmó oficialmente la participación del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes pakistaníes, distintos analistas y medios internacionales señalaron que las características del atentado coinciden con acciones atribuidas anteriormente a ese grupo y sus aliados.
El TTP mantiene una larga trayectoria de ataques contra fuerzas de seguridad pakistaníes y posee vínculos históricos con sectores talibanes afganos. Desde el regreso del régimen talibán al poder en Afganistán en 2021, Pakistán denunció reiteradamente un aumento de la actividad insurgente en las zonas fronterizas.
En respuesta al atentado, el gobierno pakistaní reforzó las medidas de seguridad en distintos puntos de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa y declaró el estado de emergencia en hospitales de Bannu para facilitar la atención de heridos.
La creciente violencia en el noroeste pakistaní
La provincia de Khyber Pakhtunkhwa se convirtió durante los últimos años en uno de los principales focos de violencia armada en Pakistán. Su cercanía con Afganistán y la presencia de distintos grupos extremistas mantienen a la región bajo permanente tensión.
Los ataques contra policías, militares y edificios gubernamentales crecieron de manera sostenida desde 2022, según informes de seguridad y organismos internacionales. En muchos casos, las acciones incluyen atentados suicidas, coches bomba y ataques coordinados contra puestos de control o instalaciones oficiales.
Uno de los antecedentes más graves recientes ocurrió en enero de 2023, cuando un atentado suicida en una mezquita ubicada dentro de un complejo policial en Peshawar dejó decenas de muertos, entre ellos numerosos agentes de seguridad.
Además de la actividad del TTP, Pakistán enfrenta amenazas provenientes de otras organizaciones insurgentes y separatistas, especialmente en provincias como Baluchistán, donde también se registraron ataques de gran escala durante 2026.
La situación incrementó las tensiones diplomáticas entre Islamabad y Kabul. El gobierno pakistaní acusa desde hace tiempo a Afganistán de permitir la presencia de militantes en su territorio, una acusación rechazada por las autoridades talibanas afganas, que sostienen que la inseguridad en Pakistán responde a problemas internos.
Especialistas en seguridad internacional advierten que el crecimiento de la violencia podría afectar nuevamente la estabilidad regional y complicar las relaciones entre ambos países, históricamente marcadas por conflictos fronterizos y disputas vinculadas al terrorismo.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad pakistaníes continúan trabajando en la zona del atentado para identificar a todos los responsables y determinar cómo se organizó el ataque contra el puesto policial de Bannu. Las autoridades no descartaron nuevas operaciones militares en regiones fronterizas durante los próximos días.