#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Tragedia es Islamabad

Pakistán: el gobierno investiga el ataque suicida que se cobró más de 30 vidas en una mezquita

Un ataque suicida en una mezquita chiíta de Islamabad durante la oración del viernes se cobró la vida de más de tres decenas de personas y dejó al menos 130 heridos. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, "condenó enérgicamente" el atentado, afirmando que sus autores serían encontrados y llevados ante la justicia.

Un hombre llora afuera de una mezquita donde se produjo una explosión, en Islamabad. XinhuaUn hombre llora afuera de una mezquita donde se produjo una explosión, en Islamabad. Xinhua
Seguinos en
Por: 

Un atacante suicida ha provocado una explosión el viernes, 6 de febrero de 2026, en un momento en el que las mezquitas de Pakistán estaban repletas.

Según autoridades locales, la explosión en un templo del barrio de Tarlai de la ciudad de Islamabad se produjo cuando el atacante fue detenido en la entrada. En ese momento, se hizo estallar, dejando un balance de más de 30 muertos y al menos 130 heridos.

Sin reivindicación hasta el momento

Decenas de personas heridas fueron trasladadas a un gran hospital con la ropa manchada de sangre. Médicos y transeúntes ayudaban a las víctimas transportadas en ambulancias y al menos una llegó en el maletero de un auto.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, "condenó enérgicamente" el atentado, afirmando que sus autores serían encontrados y llevados ante la justicia.

A man reacts while being comforted, after a deadly explosion at a Shi'ite Muslim mosque in Islamabad, Pakistan, February 6, 2026. REUTERS/Waseem KhanFoto: Reuters

Ningún grupo ha eivindicado hasta el momento el ataque, que se produce mientras las fuerzas de seguridad pakistaníes luchan contra la intensificación de las insurgencias en las provincias del sur y del norte del país, en la frontera con Afganistán.

El gobierno también ha sugerido posibles vínculos extranjeros o apoyo transfronterizo en estos actos violentos, aunque India rechazó rotundamente cualquier implicación y condenó el atentado, llamando a no politizar el hecho.

Además, organizaciones políticas y comunitarias han pedido unidad nacional y una respuesta más fuerte contra los grupos extremistas responsables.

(260206) -- ISLAMABAD, 6 febrero, 2026 (Xinhua) -- Una ambulancia que transporta a personal herido llega a un hospital, en Islamabad, capital de Pakistán, el 6 de febrero de 2026. Al menos 31 personas murieron y unas 170 más resultaron heridas después de que una explosión arrasara una mezquita durante la oración de este viernes en la ciudad capital federal de Islamabad, Pakistán, informaron policías y funcionarios gubernamentales. (Xinhua/Ahmad Kamal) (oa) (ra) (vf)Foto: Xinhua.

La explosión es uno de los ataques más letales en Islamabad en más de una década, subrayando la fragilidad de la seguridad incluso en áreas consideradas relativamente seguras del país.

Más videos que te pueden interesar

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Afganistán
Religión
Videos
India

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro