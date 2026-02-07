Pakistán: el gobierno investiga el ataque suicida que se cobró más de 30 vidas en una mezquita

Un atacante suicida ha provocado una explosión el viernes, 6 de febrero de 2026, en un momento en el que las mezquitas de Pakistán estaban repletas.
Un ataque suicida en una mezquita chiíta de Islamabad durante la oración del viernes se cobró la vida de más de tres decenas de personas y dejó al menos 130 heridos. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, "condenó enérgicamente" el atentado, afirmando que sus autores serían encontrados y llevados ante la justicia.
Según autoridades locales, la explosión en un templo del barrio de Tarlai de la ciudad de Islamabad se produjo cuando el atacante fue detenido en la entrada. En ese momento, se hizo estallar, dejando un balance de más de 30 muertos y al menos 130 heridos.
Decenas de personas heridas fueron trasladadas a un gran hospital con la ropa manchada de sangre. Médicos y transeúntes ayudaban a las víctimas transportadas en ambulancias y al menos una llegó en el maletero de un auto.
Ningún grupo ha eivindicado hasta el momento el ataque, que se produce mientras las fuerzas de seguridad pakistaníes luchan contra la intensificación de las insurgencias en las provincias del sur y del norte del país, en la frontera con Afganistán.
El gobierno también ha sugerido posibles vínculos extranjeros o apoyo transfronterizo en estos actos violentos, aunque India rechazó rotundamente cualquier implicación y condenó el atentado, llamando a no politizar el hecho.
Además, organizaciones políticas y comunitarias han pedido unidad nacional y una respuesta más fuerte contra los grupos extremistas responsables.
La explosión es uno de los ataques más letales en Islamabad en más de una década, subrayando la fragilidad de la seguridad incluso en áreas consideradas relativamente seguras del país.