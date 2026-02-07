Tragedia es Islamabad

Pakistán: el gobierno investiga el ataque suicida que se cobró más de 30 vidas en una mezquita

Un ataque suicida en una mezquita chiíta de Islamabad durante la oración del viernes se cobró la vida de más de tres decenas de personas y dejó al menos 130 heridos. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, "condenó enérgicamente" el atentado, afirmando que sus autores serían encontrados y llevados ante la justicia.