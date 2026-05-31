Un fuerte estruendo sorprendió este sábado a residentes de distintos estados del noreste de Estados Unidos. Lo que inicialmente generó incertidumbre y numerosas llamadas a organismos de control terminó siendo identificado como la explosión de un meteorito en la atmósfera terrestre, según confirmaron la NASA y especialistas en observación astronómica.
Un meteorito explotó sobre Estados Unidos y provocó un fuerte estruendo en varios estados
La NASA confirmó que una bola de fuego ingresó a la atmósfera y se desintegró sobre la región de Nueva Inglaterra. La explosión generó una onda expansiva equivalente a unas 300 toneladas de TNT y fue percibida por miles de personas.
El fenómeno ocurrió durante la tarde sobre la región de Nueva Inglaterra, una zona que abarca estados como Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island. Testigos reportaron un intenso destello en el cielo seguido de una fuerte explosión que hizo vibrar ventanas, edificios y viviendas en distintos puntos del área afectada.
Una explosión en el cielo que se sintió en tierra
De acuerdo con la información difundida por la NASA, el objeto espacial ingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad superior a los 120.000 kilómetros por hora y comenzó a fragmentarse a unos 60 kilómetros de altura. La desintegración generó una potente onda de choque que se propagó sobre gran parte de la región.
La agencia espacial estadounidense indicó que la energía liberada durante el evento fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, una magnitud suficiente para explicar los estruendos que escucharon miles de personas y las vibraciones reportadas en numerosas localidades.
Los primeros reportes comenzaron a multiplicarse en redes sociales poco después de las 14 horas locales. Habitantes de Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire e incluso zonas más alejadas señalaron haber escuchado una especie de explosión o un “doble estallido” acompañado por movimientos que hicieron temblar puertas, techos y ventanas.
La Sociedad Americana de Meteoros explicó que el objeto tendría cerca de un metro de diámetro y que probablemente se desintegró por completo durante su ingreso a la atmósfera. Los especialistas estiman que, en caso de haber sobrevivido algún fragmento, este podría haber caído en el océano Atlántico.
El fenómeno también fue captado por instrumentos meteorológicos y satélites que monitorean la atmósfera. Imágenes obtenidas por organismos estadounidenses permitieron observar el momento de la explosión sobre el área cercana a Boston.
Sin daños ni heridos, pero con gran repercusión
La magnitud del estruendo llevó a muchas personas a pensar inicialmente en un terremoto o incluso en una explosión de origen desconocido.
Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) descartó rápidamente cualquier actividad sísmica vinculada al episodio. Aunque numerosos ciudadanos enviaron reportes describiendo vibraciones y movimientos, los sismógrafos no registraron terremotos en la región.
Las autoridades de seguridad pública de Massachusetts informaron que recibieron consultas y avisos relacionados con el ruido y las sacudidas, pero aclararon que no existieron situaciones de emergencia asociadas al fenómeno ni amenazas para la población. Tampoco se reportaron víctimas ni daños materiales de consideración.
Según explicó la NASA, la bola de fuego observada sobre Nueva Inglaterra no formaba parte de ninguna lluvia de meteoros activa y tampoco estaba relacionada con basura espacial o restos de satélites. Se trató de un objeto natural proveniente del espacio que ingresó a la atmósfera terrestre y se destruyó antes de alcanzar la superficie.
Los expertos recuerdan que este tipo de eventos no son excepcionales a escala planetaria. Cada día ingresan a la atmósfera miles de fragmentos de roca espacial, aunque la mayoría son demasiado pequeños para ser observados desde la superficie.
En casos menos frecuentes, algunos objetos de mayor tamaño producen bolas de fuego visibles a plena luz del día y explosiones atmosféricas capaces de generar estampidos sónicos perceptibles a grandes distancias.
La combinación entre la luminosidad del fenómeno, la amplitud geográfica de los reportes y la intensidad de la onda expansiva convirtió al episodio en uno de los eventos astronómicos más comentados de las últimas horas en Estados Unidos.
Mientras continúan los análisis sobre la trayectoria exacta del objeto, los organismos científicos coinciden en que el meteorito se desintegró antes de tocar tierra y que no representó un riesgo para la población.