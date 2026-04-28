Minutos antes de la medianoche del lunes, un episodio inusual en el cielo llamó la atención en la región del Río de la Plata. Se trató de la aparición de un bólido, un fenómeno que ocurre cuando un fragmento rocoso proveniente del espacio ingresa a gran velocidad en la atmósfera terrestre y genera un brillo extremadamente intenso.
Video: impactante bólido iluminó el cielo en Buenos Aires
Una intensa luz atravesó el cielo nocturno sobre el Río de la Plata y sorprendió a quienes la observaron, dejando registros desde distintos puntos de la región.
Un destello que cruzó el cielo
El fenómeno se percibió como una “bola de fuego” que avanzó rápidamente por el cielo nocturno y se desvaneció en pocos segundos. Este tipo de eventos se distingue por su gran luminosidad, capaz de iluminar amplias zonas incluso en entornos urbanos. En algunos casos, pueden observarse fragmentaciones o destellos adicionales durante su recorrido.
En el área metropolitana de Buenos Aires, una cámara de seguridad logró registrar con claridad el paso del bólido. Las imágenes muestran una luz intensa desplazándose de un extremo a otro del cielo, lo que permitió documentar el fenómeno desde territorio argentino y aportar evidencia visual de su trayectoria.
Qué es un bólido
Los bólidos son una categoría particular de meteoros que se caracterizan por su brillo excepcional. Se originan cuando un meteoroide —es decir, un fragmento de roca o metal proveniente del espacio— entra en la atmósfera terrestre a velocidades que pueden superar los 40.000 kilómetros por hora. La fricción con el aire provoca un aumento extremo de temperatura, lo que genera la incandescencia visible desde la superficie.
A diferencia de otros meteoros más pequeños, los bólidos pueden fragmentarse durante su recorrido e incluso producir explosiones en el aire, conocidas como estallidos sónicos. En algunos casos, partes del objeto logran sobrevivir al ingreso y alcanzan el suelo, convirtiéndose en meteoritos. Sin embargo, la mayoría se desintegra antes de llegar a la superficie.
Un fenómeno poco frecuente
Aunque el ingreso de partículas espaciales a la atmósfera es constante, los eventos visibles con la intensidad de un bólido no son tan comunes. Su aparición suele captar la atención debido a su impacto visual y a la sorpresa que genera entre quienes logran observarlos, especialmente cuando ocurren durante la noche.