Impacto del espacio

Un meteorito causó daños en una vivienda en el oeste de Alemania

Una espectacular "bola de fuego" surcó el cielo europeo este domingo y terminó con un fragmento impactando en una casa de Coblenza. No se registraron heridos, pero el estruendo y los daños materiales causaron conmoción en la región de Renania-Palatinado.