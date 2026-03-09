Un meteorito causó daños en una vivienda en el oeste de Alemania
Una espectacular "bola de fuego" surcó el cielo europeo este domingo y terminó con un fragmento impactando en una casa de Coblenza. No se registraron heridos, pero el estruendo y los daños materiales causaron conmoción en la región de Renania-Palatinado.
El fragmento más significativo del meteorito cayó en el distrito de Güls, en Coblenza.
Un fenómeno astronómico de características extraordinarias mantuvo en vilo al centro de Europa durante las últimas horas del domingo. Una brillante bola de fuego atravesó la atmósfera y, tras una serie de explosiones sónicas, un fragmento del objeto espacial impactó directamente contra una zona residencial en la ciudad alemana de Coblenza, perforando el techo de una vivienda y aterrizando en un dormitorio sin causar heridos.
El evento ocurrió aproximadamente a las 18:55 (hora local) y fue visible desde Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos. Según los primeros reportes de la Agencia Espacial Europea (ESA), el bólido brilló con intensidad durante unos seis segundos antes de fragmentarse debido a la fricción atmosférica.
Los científicos estiman que el objeto original tenía varios metros de diámetro antes de entrar en contacto con la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 17 kilómetros por segundo.
El impacto en Coblenza
El fragmento más significativo del meteorito cayó en el distrito de Güls, en Coblenza. El objeto atravesó las tejas y la estructura del techo de una casa, dejando un orificio del tamaño de una pelota de fútbol.
Al ingresar a la propiedad, el meteorito terminó su trayectoria en una de las habitaciones, dañando el piso. Por fortuna, en ese preciso momento los residentes se encontraban en otro sector de la vivienda, lo que evitó una tragedia. La policía local, que acordonó el área de inmediato, confirmó que junto a la roca se hallaron restos de arena y polvo cósmico producto de la desintegración del cuerpo celeste.
Investigación científica y seguridad
Expertos del equipo de Defensa Planetaria de la ESA y bomberos locales inspeccionaron los restos para descartar cualquier tipo de peligro. Benjamín Marx, jefe del cuerpo de bomberos de Coblenza, llevó tranquilidad a la población al informar que los fragmentos no poseen sustancias químicas ni radiactivas.
Además, desde la LfBK confirmaron que el suceso "no guarda relación con ninguna actividad militar".
Aunque miles de toneladas de material espacial ingresan a la Tierra cada año, es extremadamente inusual que un fragmento logre impactar de manera tan directa en una estructura humana.
La Organización Internacional de Meteoros (IMO) recibió casi 3.000 reportes de avistamientos en cuestión de minutos.
Un fenómeno registrado por miles
La Organización Internacional de Meteoros (IMO) recibió casi 3.000 reportes de avistamientos en cuestión de minutos. Las redes sociales se inundaron de videos captados con teléfonos móviles y cámaras de seguridad que muestran el cielo iluminándose por completo, pasando de la penumbra del atardecer a un resplandor blanco y naranja intenso.
Especialistas de la Universidad de Heidelberg señalaron que este tipo de "mensajeros del pasado" son fundamentales para estudiar el origen del Sistema Solar, por lo que la recuperación de los fragmentos en Coblenza representa un hallazgo de alto valor científico.