Una gigantesca emergencia industrial mantiene en vilo al sur de California. Cerca de 40.000 residentes del condado de Orange recibieron órdenes de evacuación obligatoria debido al riesgo de explosión de un tanque cargado con una sustancia química altamente tóxica e inflamable en una instalación aeroespacial ubicada en la ciudad de Garden Grove.
Caos y evacuaciones masivas en California por una fuga química en una planta aeroespacial
Las autoridades del condado de Orange ordenaron evacuar a unas 40.000 personas ante el riesgo de explosión de un tanque con metacrilato de metilo, una sustancia altamente inflamable y tóxica. El operativo afecta escuelas, centros de votación y barrios enteros del sur de California.
Las autoridades llevan más de 48 horas intentando evitar una catástrofe mayor luego de que uno de los depósitos industriales comenzara a sobrecalentarse de manera peligrosa.
El tanque contiene metacrilato de metilo (MMA), un compuesto utilizado en la fabricación de plásticos y materiales industriales que, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, puede provocar severos problemas respiratorios y daños pulmonares en caso de exposición.
La zona de evacuación abarca aproximadamente 23 kilómetros cuadrados e incluye sectores residenciales, escuelas, centros comerciales y servicios públicos estratégicos. La planta afectada se encuentra además a pocos kilómetros de dos de los parques temáticos más visitados del país: Disneyland y Knott’s Berry Farm.
Un tanque al borde del colapso
Durante las últimas horas, los equipos de emergencia trabajaron sin descanso intentando enfriar el depósito para evitar una explosión o una fuga masiva de material tóxico.
El jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Craig Covey, explicó que la temperatura del tanque comenzó a descender lentamente gracias al uso constante de sistemas de enfriamiento y monitoreo aéreo mediante drones.
“Esto es altamente volátil, altamente tóxico y altamente inflamable”, advirtió el funcionario durante una conferencia de prensa, donde reconoció que la situación continúa siendo extremadamente delicada.
Según detallaron las autoridades, el tanque contiene unos 7.000 galones de MMA y presenta una válvula dañada que impide retirar el producto químico de manera segura. Frente a ese escenario, los especialistas manejan dos posibles desenlaces: que el depósito se agriete y derrame el contenido o que directamente explote.
Aunque la temperatura logró reducirse hasta los 61 grados, los expertos indicaron que el nivel seguro debería ubicarse cerca de los 50 grados.
Escuelas cerradas, refugios colapsados y miles de evacuados
La emergencia provocó escenas de tensión y desconcierto en distintas ciudades del condado. La policía realizó llamadas masivas de emergencia y difundió alertas a través de redes sociales para ordenar la evacuación inmediata de miles de personas.
Sin embargo, cerca del 15% de los residentes afectados decidió permanecer en sus viviendas pese a las advertencias oficiales.
Además de las evacuaciones residenciales, trece escuelas y varias instalaciones educativas fueron cerradas preventivamente. También debieron clausurarse centros de votación y urnas electorales a pocos días de las elecciones primarias previstas para el 2 de junio.
Las autoridades habilitaron refugios de emergencia en distintas localidades cercanas, aunque algunos alcanzaron rápidamente su capacidad máxima debido a la magnitud del operativo. Hoteles de la región también comenzaron a ofrecer tarifas reducidas para las familias desplazadas.
“Ha sido un caos. Nadie sabe exactamente qué está pasando ni cuánto tiempo va a durar esto”, relató una de las residentes evacuadas a medios locales.
Preocupación sanitaria y críticas a la empresa
La oficial de salud del condado, Regina Chinsio-Kwong, alertó que la exposición al MMA puede causar irritación severa en pulmones y vías respiratorias, además de mareos, náuseas y otras complicaciones graves.
“Estamos entrando en una situación única y tenemos información limitada sobre los posibles efectos en humanos”, señaló la especialista, insistiendo en la necesidad de respetar las órdenes de evacuación.
Mientras tanto, la empresa propietaria de la instalación, GKN Aerospace, aseguró que trabaja junto a los equipos de emergencia para controlar la situación y pidió disculpas a la comunidad por las graves perturbaciones ocasionadas.
Las críticas, sin embargo, comenzaron a multiplicarse. El congresista demócrata Derek Tran exigió a la compañía “asumir plena responsabilidad” por el incidente y por el impacto sufrido por decenas de miles de vecinos.
Las autoridades advirtieron que el peligro sigue latente y remarcaron que las condiciones meteorológicas, especialmente la dirección del viento, podrían agravar el escenario en caso de explosión o fuga tóxica.
Por ahora, el sur de California permanece en estado de máxima alerta mientras especialistas trabajan contrarreloj para evitar una tragedia ambiental y sanitaria de gran escala.