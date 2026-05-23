Estados Unidos

Caos y evacuaciones masivas en California por una fuga química en una planta aeroespacial

Las autoridades del condado de Orange ordenaron evacuar a unas 40.000 personas ante el riesgo de explosión de un tanque con metacrilato de metilo, una sustancia altamente inflamable y tóxica. El operativo afecta escuelas, centros de votación y barrios enteros del sur de California.