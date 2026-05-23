Escalada militar

Taiwán acusa a China de amenazar la estabilidad regional con un enorme despliegue naval

Taiwán denunció que China movilizó más de 100 barcos militares y de guardia costera en aguas estratégicas de Asia. El operativo se produce días después de que Xi Jinping advirtiera a Donald Trump sobre el riesgo de un “conflicto” por la isla.