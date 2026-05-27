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México anunció la captura de “El Chinacate”, el sobrino de "El Chapo" Guzmán

Isaí Martínez Cepeda sería miembro del Cartel de Sinaloa, designado como terrorista por Washington el año pasado, en concreto de la facción Los Chapitos. Autoridades mexicanas vinculan al detenido con redes de drogas sintéticas y envíos de fentanilo al extranjero.

Isaí "El Chinacate" Martínez Cepeda fue capturado este martes.Isaí "El Chinacate" Martínez Cepeda fue capturado este martes.
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Las autoridades mexicanas detuvieron en Nogales, Sonora, a Isaí Martínez Cepeda, identificado como sobrino de Joaquín ‘El Chapo' Guzmán, quien cuenta con orden de extradición "por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud".

Delitos imputados: la extradición y el rol en el tráfico de drogas

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención del individuo aunque no precisó qué país lo solicita en extradición.

Martínez Cepeda es sobrino de "El Chapo" Guzmán.Martínez Cepeda es sobrino de "El Chapo" Guzmán.

Fuentes federales señalaron que el detenido fue identificado como a Isaí Martínez Cepeda, alias 'El Chinacate', sobrino de Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo' y hermano de Enoc Martínez Cepeda alias 'El Vocho'.

En un comunicado posterior, la SSPC detalló que el detenido está acusado de ser un "operador logístico de un grupo delictivo encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica".

El impacto de la captura en la lucha contra el narcotráfico en México y el extranjero

Supuestamente, el año pasado coordinó la venta de 10.000 píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos. El sobrino de 'El Chapo' sería miembro del Cartel de Sinaloa, designado como terrorista por Washington el año pasado, en concreto de la facción Los Chapitos.

Mirá tambiénOtro hijo del “Chapo” Guzmán se declarará culpable de narcotráfico en Estados Unidos

Después de un trabajo de investigación y de vigilancia aérea, agentes mexicanos lo localizaron en un inmueble en Nogales, donde accedieron después de que un juez aprobara la orden de registro.

Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus hijos Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López ya se encuentran presos en EEUU.Joaquín “El Chapo” Guzmán se encuentra preso en EEUU.

"Tras un despliegue operativo se cumplimentó el mandamiento judicial y se detuvo a Isai 'N'. Le aseguraron dos armas de fuego largas y cartuchos", explicaron las autoridades, quienes precisaron que el domicilio en cuestión quedó bajo resguardo policial.

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