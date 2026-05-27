Buscado por Estados Unidos

México anunció la captura de “El Chinacate”, el sobrino de "El Chapo" Guzmán

Isaí Martínez Cepeda sería miembro del Cartel de Sinaloa, designado como terrorista por Washington el año pasado, en concreto de la facción Los Chapitos. Autoridades mexicanas vinculan al detenido con redes de drogas sintéticas y envíos de fentanilo al extranjero.