Operativo en Nuevo León

Rescataron siete tigres tras capturar al líder de un cartel de drogas en México

El uso de felinos exóticos como símbolo de poder no es inusual entre algunos cárteles mexicanos; en ocasiones, además, se los ha empleado para amedrentar o incluso para quitarle la vida a adversarios. Una acusación estadounidense de 2023 llegó a señalar que víctimas de una facción del cártel de Sinaloa fueron “alimentos, vivos o muertos, de tigres”.