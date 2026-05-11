Las autoridades mexicanas detuvieron a José Antonio Cortés Huerta, de 39 años, señalado como líder de una célula vinculada al Cártel del Noreste, y durante el operativo incautaron armas, drogas, dinero en efectivo y siete tigres en cautiverio, informaron el lunes fuentes oficiales.
Rescataron siete tigres tras capturar al líder de un cartel de drogas en México
El uso de felinos exóticos como símbolo de poder no es inusual entre algunos cárteles mexicanos; en ocasiones, además, se los ha empleado para amedrentar o incluso para quitarle la vida a adversarios. Una acusación estadounidense de 2023 llegó a señalar que víctimas de una facción del cártel de Sinaloa fueron “alimentos, vivos o muertos, de tigres”.
El arresto se produjo en el estado de Nuevo León tras una investigación iniciada a partir de la incautación de una embarcación en Tamaulipas, explicó el ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, en redes sociales. En el procedimiento también fue capturada una mujer identificada como Rosario Flores Alemán, de 41 años.
Los elementos asegurados incluyen narcóticos no identificados, dinero en efectivo, 10 armas de fuego, 11 vehículos, seis motocicletas y siete tigres en cautiverio, según el comunicado oficial.
Felinos exóticos y su rol en el mundo del narcotráfico
El decomiso está vinculado, de acuerdo con las autoridades, a Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, accionista mayoritario de la empresa Mefra Fletes. Cantú enfrenta acusaciones por contrabando de combustible y tendría lazos con el Cártel del Noreste (CDN).
El uso de felinos exóticos como símbolo de poder no es inusual entre algunos cárteles mexicanos; en ocasiones, además, se los ha empleado para amedrentar o incluso para quitarle la vida a adversarios. Una acusación estadounidense de 2023 llegó a señalar que víctimas de una facción del cártel de Sinaloa fueron “alimentos, vivos o muertos, de tigres”.
El Cártel del Noreste, heredero de la estructura criminal conocida como Los Zetas, fue designado como grupo terrorista extranjero por la administración Trump en 2025. Recientemente, Estados Unidos impuso sanciones a tres personas y a dos casinos por sus presuntos vínculos con esa organización.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el CDN participa en el tráfico de drogas a lo largo de la frontera —incluyendo fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína— y lleva adelante una “campaña de terror en la frontera”.
El organismo añade que el grupo comete secuestros y asesinatos para proteger su red, soborna a funcionarios y periodistas, extorsiona a empresas locales y manipula envíos hacia y desde el principal punto terrestre de comercio con Estados Unidos.
La detención de Cortés Huerta se enmarca en la ofensiva del gobierno mexicano contra los cárteles, intensificada por la presión de la administración de Donald Trump.
En las últimas semanas, el Ejército capturó a uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el noroeste del país, pocos meses después de la muerte de su cabecilla, conocido como “El Mencho”.
Además, en una operación con apoyo de inteligencia estadounidense, las fuerzas mexicanas detuvieron a tres allegados del hermano del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.