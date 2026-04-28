Colombia

El hijo de un multimillonario indio se ofreció a salvar a los hipopótamos de Pablo Escobar

Colombia afirma que "los hipopótamos de la cocaína" son una especie invasora y han desplazado a la fauna local y decidió sacrificarlos. Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, afirma estar dispuesto a recibir y cuidar a los animales de su zoológico privado Vantara.