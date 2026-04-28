El hijo de un multimillonario indio se ha ofrecido a ayudar a Colombia a deshacerse de un problema con el que lleva años lidiando: una manada de hipopótamos vinculada al famoso narcotraficante Pablo Escobar.
El hijo de un multimillonario indio se ofreció a salvar a los hipopótamos de Pablo Escobar
Colombia afirma que "los hipopótamos de la cocaína" son una especie invasora y han desplazado a la fauna local y decidió sacrificarlos. Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, afirma estar dispuesto a recibir y cuidar a los animales de su zoológico privado Vantara.
Escobar, que fue abatido a tiros por la policía en 1993, importaba ilegalmente animales exóticos, entre ellos un hipopótamo macho y una hembra, apodados los "hipopótamos de la cocaína".
Su población creció y Colombia intentó diversos métodos de control, incluida la castración, sin éxito. Finalmente, decidió sacrificar a unos 80 ejemplares.
Zoológico privado
Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, afirma estar dispuesto a recibir y cuidar a los animales de su zoológico privado Vantara, en el estado indio de Gujarat. Colombia no se ha pronunciado sobre la oferta.
En una carta dirigida al ministro de Medio Ambiente de Colombia, el director ejecutivo del zoológico de Ambani afirmó que estaban dispuestos a brindar a la manada "cuidados de por vida" en la India.
La carta, publicada en la cuenta de Instagram del zoológico, decía: "En el centro de esta propuesta está la convicción de Vantara de que toda vida importa y que tenemos la responsabilidad compartida de proteger la vida siempre que sea posible".
Escobar mantenía a los hipopótamos en su rancho, Hacienda Nápoles, una finca de lujo situada a unos 250 km (155 millas) al noroeste de la capital, Bogotá.
Tras su muerte, a la pareja se les permitió vagar libremente y se multiplicaron a lo largo de la cuenca del río Magdalena, el principal río de Colombia.
Los esfuerzos por contener el crecimiento de la manada fracasaron, ya que la falta de depredadores y la fértil y pantanosa región de Antioquia proporcionaron las condiciones perfectas para que el animal africano autóctono prosperara.
Los ambientalistas colombianos afirman que los hipopótamos, considerados la mayor manada fuera de África, son una especie invasora que ha desplazado a la fauna autóctona.
Las comunidades pesqueras a lo largo del río Magdalena han sido atacadas por hipopótamos, uno de los animales terrestres más grandes, cuyos machos adultos pueden pesar hasta tres toneladas.
El zoológico de Vantara alberga 2.000 especies, entre ellas elefantes, tigres y otros animales.
Con una extensión de 3.500 acres, está ubicada en Jamnagar, no muy lejos de la refinería de petróleo de Mukesh Ambani, que es la más grande del mundo.
Fue uno de los lugares elegidos para los fastuosos eventos previos a la boda de Anant Ambani, que acapararon titulares internacionales en 2024.
El zoológico privado ha recibido críticas de activistas de la vida silvestre y conservacionistas por numerosas razones, entre ellas la inadecuación del clima cálido y seco de la región para algunos de los animales.
Castrando a los hipopótamos de Pablo Escobar
Pablo Escobar fue el líder del cartel de Medellín, conocido como el "rey de la cocaína", quien amasó una fortuna estimada en 30.000 millones de dólares (25.000 millones de libras esterlinas) traficando drogas a Miami y al sur de Estados Unidos.
Su reinado de terror se extendió durante más de una década e incluyó secuestros, cientos de asesinatos, sobornos, atentados con bombas y guerras territoriales con narcotraficantes rivales, además de una breve etapa como político electo.