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Condenaron a un hombre que portaba una pistola semiautomática de grueso calibre en Santa Fe

Tiene 43 años y trató de descartar su arma (considerada “de guerra”) arriba de un techo cuando fue interceptado por la policía. Fue sentenciado a tres años y medio de prisión efectiva.

Pistola calibre 9 mm. Foto: Imagen ilustrativaPistola calibre 9 mm. Foto: Imagen ilustrativa
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Un hombre de 43 años identificado como Ángel Ramón García fue condenado a tres años y seis meses de prisión por haber portado ilegítimamente un arma de fuego en el barrio Loyola de la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue impuesta por la jueza Susana Luna en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

“De guerra”

Morales relató que “el sábado 29 de noviembre del año pasado, alrededor de las 13:00, dos unidades del comando radioeléctrico de la URI estaban patrullando por calle Fray de las Casas”.

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El fiscal explicó que “en la intersección con Río Negro, vieron a un hombre que circulaba en una bicicleta color naranja con canasto metálico y que tenía a la altura de su cintura un elemento bajo sus prendas”.

“El personal policial se acercó y le solicitó que detenga su marcha a los fines de identificarlo”, detalló el fiscal y agregó que “el condenado hizo caso omiso a la orden, tiró la bicicleta en la que estaba y comenzó a correr hacia el este”.

El funcionario manifestó que “en su huida, García sacó una pistola semiautomática calibre 9 milímetros que tenía escondida en su ropa y de la cual no tenía autorización legal, y la arrojó al techo de una vivienda ubicada en la calle Río Negro al 7200”.

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En este sentido, el funcionario del MPA puntualizó que “el arma tenía la numeración serial suprimida, su cargador con 16 cartuchos en su interior y era apta para el disparo”.

El representante del MPA explicó que “a pesar de que se resistió al accionar policial, García fue aprehendido unos metros más adelante del lugar en el que había tirado el arma”.

Responsabilidad penal

García fue condenado como autor del delito de portación ilegítima de arma de fuego de guerra. Reconoció expresamente su responsabilidad penal en el hecho ilícito que le atribuyó la Fiscalía. Además, junto con su abogada defensora, aceptó todos los términos del juicio de procedimientos abreviados.

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