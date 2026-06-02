Santa Fe

"No respiraba": el dramático rescate de una beba contado por los policías que le salvaron la vida

Alexis Andrés y Carlos Romero reconstruyeron los minutos de máxima tensión que vivieron en barrio Las Flores cuando una madre desesperada llegó corriendo con su hija en brazos. Las maniobras de RCP, la rápida reacción de los uniformados y la ayuda de una automovilista resultaron determinantes para evitar una tragedia.