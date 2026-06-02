La muerte de un hombre de 50 años hallado en el interior de su vivienda de la ciudad de Esperanza abrió una compleja investigación judicial que, por estas horas, intenta determinar las circunstancias en las que se produjo el deceso.
En Esperanza: investigan la muerte de un hombre hallado en el interior de su casa
René Eduardo Báez, de 50 años, fue hallado sin vida en su casa de calle Brown al 1400. El cuerpo presentaba lesiones cuya incidencia en el fallecimiento aún no pudo ser determinada. Los investigadores hallaron gran cantidad de armas y municiones en el inmueble
El caso fue caratulado provisoriamente como "Muerte Dudosa" y quedó bajo la órbita del fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Las Colonias, Alejandro Benítez, quien ordenó la realización de una autopsia para establecer con precisión las causas del fallecimiento.
La intervención policial se produjo durante la tarde del domingo, alrededor de las 15, en una finca ubicada sobre calle Brown al 1400. La víctima fue identificada como René Eduardo Báez, de 50 años.
Relevamiento de la escena
Tras un requerimiento formulado por efectivos de la Comisaría Primera de Esperanza, personal de la Policía de Investigaciones del departamento Las Colonias, acudió al lugar para realizar un relevamiento de la escena.
Desde un primer momento, los investigadores advirtieron que se trataba de un escenario no habitual.
El médico policial que examinó el cuerpo constató la presencia de dos lesiones contusas en la cabeza. Sin embargo, las observaciones preliminares no permitieron establecer si dichas heridas guardan relación directa con el fallecimiento.
Autopsia
Ante esa situación, el profesional recomendó la práctica de una autopsia, medida que fue inmediatamente ordenada por la Fiscalía.
Mientras tanto, como es de práctica, los especialistas procedieron a inspeccionar el inmueble. Durante esas labores se habrían observado algunos rastros de sangre y otros elementos de interés para la causa.
Mecánico armero
Familiares del fallecido señalaron que Báez se desempeñaba como mecánico armero, motivo por el cual se realizó una inspección más profunda dentro del inmueble.
Como resultado de ese procedimiento fueron secuestradas varias armas de fuego (cortas y largas), además de una importante cantidad de municiones de distintos calibres.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que varias de las piezas serían antiguas, aunque ahora deberá determinarse su estado de funcionamiento, procedencia y situación registral.
Concluidas las actuaciones, la vivienda quedó cerrada y bajo custodia policial. Por estas horas, todas las hipótesis permanecen abiertas.
Los investigadores aguardan el informe forense y el resultado de las pericias científicas para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar si las lesiones detectadas en el cuerpo fueron consecuencia de una caída, de un accidente o de la intervención de terceras personas.
Hasta el momento no se informaron personas demoradas ni medidas restrictivas vinculadas a la causa.