Muerte dudosa

En Esperanza: investigan la muerte de un hombre hallado en el interior de su casa

René Eduardo Báez, de 50 años, fue hallado sin vida en su casa de calle Brown al 1400. El cuerpo presentaba lesiones cuya incidencia en el fallecimiento aún no pudo ser determinada. Los investigadores hallaron gran cantidad de armas y municiones en el inmueble