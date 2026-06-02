Control vial

Manejaba con alcohol en sangre y ya cumplía tareas comunitarias por una infracción similar

Tiene 22 años y fue interceptado durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre la Ruta Nacional 8. Había sido sancionado un año atrás por conducir bajo los efectos del alcohol y actualmente realizaba tareas comunitarias. Ahora enfrenta una nueva multa y otra posible inhabilitación para manejar.