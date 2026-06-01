Un operativo de tránsito realizado en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén, terminó con una escena insólita durante un control de alcoholemia en el Barrio Sarmiento.
Video: chofer de grúa en Neuquén dio positivo en alcoholemia durante un operativo
Seis vehículos fueron retenidos durante un control vial en Centenario, donde también se detectó alcohol en sangre en el conductor del servicio de auxilio que intervino en el operativo.
Inspectores municipales, junto a efectivos de la Comisaría 52, llevaban adelante un procedimiento en las calles Honduras y Ecuador. En ese marco, se secuestraron seis vehículos cuyos conductores dieron positivo en los test de alcoholemia.
El operativo transcurría con normalidad hasta la llegada de la grúa contratada por el municipio para trasladar los rodados retenidos.
Sospechas sobre el conductor de la grúa
En ese momento, algunos propietarios de los vehículos secuestrados alertaron a las autoridades sobre el supuesto estado del chofer del servicio de auxilio. Según señalaron, el conductor presentaba aliento etílico y conductas que generaron dudas.
Ante la situación, los inspectores decidieron interrumpir el procedimiento habitual y someter al conductor de la grúa a un test de alcoholemia.
Resultado positivo
El control confirmó que el chofer del camión Mercedes Benz tipo camilla tenía 1,19 gramos de alcohol en sangre. Además, no contaba con la documentación obligatoria en el lugar del operativo.
Tras el resultado, se labraron las actuaciones correspondientes y se dispuso el secuestro del vehículo de auxilio.
En medio de la situación, la grúa que transportaba uno de los autos incautados fue escoltada por móviles policiales hasta el depósito municipal, donde finalmente quedaron alojados los vehículos retenidos.