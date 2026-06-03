Investigación en Córdoba

Hallaron un cráneo humano en el patio de una vivienda de La Falda y buscan determinar su origen

El hallazgo se produjo durante trabajos de excavación en una propiedad de la ciudad cordobesa de La Falda. La Justicia ordenó peritajes para establecer la antigüedad de los restos y determinar si están vinculados con algún hecho reciente o corresponden a una data mucho más antigua.