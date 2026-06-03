El hallazgo de un cráneo humano en el patio de una vivienda de La Falda, en el Valle de Punilla, movilizó a la Justicia y a las fuerzas de seguridad de Córdoba.
Hallaron un cráneo humano en el patio de una vivienda de La Falda y buscan determinar su origen
El hallazgo se produjo durante trabajos de excavación en una propiedad de la ciudad cordobesa de La Falda. La Justicia ordenó peritajes para establecer la antigüedad de los restos y determinar si están vinculados con algún hecho reciente o corresponden a una data mucho más antigua.
El descubrimiento ocurrió mientras se realizaban tareas de movimiento de tierra en una propiedad particular y dio origen a una investigación destinada a determinar la procedencia de los restos óseos, su antigüedad y las circunstancias que explican su presencia en el lugar.
La intervención judicial comenzó luego de que el propietario de la vivienda advirtiera la presencia de restos compatibles con una estructura ósea humana mientras efectuaba trabajos en el terreno. Tras el aviso a las autoridades, personal policial se presentó en el lugar y preservó la escena para permitir el trabajo de los especialistas.
Cómo fue el hallazgo
Según informaron fuentes vinculadas al caso, el hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en la ciudad de La Falda, una de las principales localidades turísticas del Valle de Punilla. El propietario realizaba excavaciones en el patio cuando detectó restos óseos que le llamaron la atención y decidió comunicarse con la Policía.
Una vez en el lugar, los efectivos constataron la presencia de un cráneo humano parcialmente enterrado. Ante esa situación, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de hallazgos y se dio intervención a la Fiscalía de Cosquín, que quedó a cargo de la investigación.
Personal de Policía Judicial y especialistas en antropología forense trabajaron posteriormente en el terreno con el objetivo de relevar evidencias y determinar si existen otros restos asociados en las inmediaciones.
Las primeras tareas estuvieron orientadas a documentar la ubicación exacta del hallazgo, preservar posibles elementos de interés para la causa y garantizar que cualquier análisis posterior se realice bajo cadena de custodia.
Por el momento, las autoridades no difundieron información sobre la posible identidad de la persona a la que pertenecía el cráneo ni sobre el tiempo que los restos podrían haber permanecido enterrados.
Los investigadores señalaron que en este tipo de situaciones resulta fundamental avanzar primero con estudios científicos que permitan establecer la antigüedad de los restos antes de formular hipótesis sobre su origen.
La zona donde ocurrió el hallazgo no registra antecedentes recientes de denuncias vinculadas con desapariciones que permitan establecer una conexión inmediata con algún caso en particular. Sin embargo, esa posibilidad tampoco fue descartada y forma parte de las líneas de trabajo que analiza la Justicia.
Los estudios que buscarán determinar la antigüedad de los restos
Uno de los aspectos centrales de la investigación será determinar cuánto tiempo llevan los restos en el lugar. Para ello, los especialistas realizarán distintos estudios antropológicos y forenses que permitirán obtener información sobre el estado de conservación del material óseo y sus características.
Las pericias también buscarán establecer si el cráneo corresponde efectivamente a un hallazgo aislado o si existen otras partes del esqueleto en el mismo sector del terreno.
Los expertos explican que este tipo de análisis suele aportar datos relevantes sobre la edad aproximada de la persona fallecida, su sexo biológico y posibles características físicas. En algunos casos, además, permiten identificar lesiones o traumatismos que puedan orientar la investigación.
Otra de las hipótesis que se analizan es que los restos posean una antigüedad considerable y no estén relacionados con hechos recientes. En distintas regiones de Córdoba se han producido hallazgos arqueológicos y paleontológicos a lo largo de los años, por lo que los estudios también deberán determinar si existe algún valor histórico o patrimonial asociado al descubrimiento.
La participación de especialistas en antropología forense será clave para diferenciar entre restos de interés arqueológico y aquellos que eventualmente puedan estar vinculados a una investigación penal.
Mientras se desarrollan las pericias, la causa permanece bajo estricta reserva. Las autoridades indicaron que cualquier conclusión preliminar deberá surgir de los informes técnicos que elaboren los profesionales encargados de examinar el material recuperado.
El caso generó repercusión en la comunidad local debido a las características del hallazgo y a la incertidumbre respecto de su origen. No obstante, desde la investigación remarcaron que todavía es prematuro establecer vínculos con posibles delitos o con personas desaparecidas.
Por ahora, el principal objetivo es determinar la antigüedad y procedencia de los restos encontrados en el patio de la vivienda. Los resultados de los estudios forenses permitirán definir los próximos pasos de la investigación y establecer si el hallazgo tiene relevancia histórica, arqueológica o judicial.
Hasta que esos análisis concluyan, el descubrimiento seguirá siendo materia de investigación para la Justicia cordobesa, que intenta reconstruir cómo y cuándo llegó ese cráneo humano al lugar donde fue encontrado.