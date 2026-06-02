Una mujer de 46 años fue detenida en la ciudad cordobesa de Corral de Bustos luego de que la Fiscalía de Instrucción ordenara su arresto en el marco de una causa que investiga un presunto intento de envenenamiento en un comercio local.
Corral de Bustos: detuvieron a una mujer acusada de intentar envenenar a los empleados de una carnicería
La sospechosa, de 46 años, fue imputada por tentativa de lesiones tras ser denunciada por la dueña del comercio. En un allanamiento a su vivienda, la policía secuestró un teléfono celular y raticida.
El hecho fue denunciado durante la madrugada del 29 de mayo por la propietaria de la carnicería, quien advirtió que alguien había colocado una sustancia tóxica destinada a roedores en elementos utilizados habitualmente por los empleados del establecimiento.
Investigación y allanamiento
Según informaron fuentes judiciales, personal de la División Investigaciones Criminales llevó adelante distintas diligencias para esclarecer el episodio. Como parte de las tareas de investigación, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Ecuador, donde se secuestraron un teléfono celular y una sustancia que sería compatible con veneno para ratas.
Los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia para su análisis pericial y para determinar la posible vinculación de la sospechosa con el hecho denunciado.
Imputación y estado de la causa
Con las pruebas reunidas hasta el momento, la Fiscalía imputó a la mujer por el delito de “lesiones leves calificadas en grado de tentativa”. La investigación continúa para establecer con precisión cómo se produjo el presunto intento de envenenamiento y el grado de participación que habría tenido la detenida en el hecho.