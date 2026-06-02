#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Córdoba

Corral de Bustos: detuvieron a una mujer acusada de intentar envenenar a los empleados de una carnicería

La sospechosa, de 46 años, fue imputada por tentativa de lesiones tras ser denunciada por la dueña del comercio. En un allanamiento a su vivienda, la policía secuestró un teléfono celular y raticida.

Corral de Bustos: detuvieron a una mujer acusada de intentar envenenar a los empleados de una carnicería.Corral de Bustos: detuvieron a una mujer acusada de intentar envenenar a los empleados de una carnicería.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Una mujer de 46 años fue detenida en la ciudad cordobesa de Corral de Bustos luego de que la Fiscalía de Instrucción ordenara su arresto en el marco de una causa que investiga un presunto intento de envenenamiento en un comercio local.

El hecho fue denunciado durante la madrugada del 29 de mayo por la propietaria de la carnicería, quien advirtió que alguien había colocado una sustancia tóxica destinada a roedores en elementos utilizados habitualmente por los empleados del establecimiento.

Mirá tambiénTragedia en Tierra del Fuego: murieron un guía local y una turista uruguaya en el glaciar Vinciguerra

Investigación y allanamiento

Según informaron fuentes judiciales, personal de la División Investigaciones Criminales llevó adelante distintas diligencias para esclarecer el episodio. Como parte de las tareas de investigación, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Ecuador, donde se secuestraron un teléfono celular y una sustancia que sería compatible con veneno para ratas.

Los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia para su análisis pericial y para determinar la posible vinculación de la sospechosa con el hecho denunciado.

Mirá tambiénAlegatos finales en el caso del portero acusado de abusar de una alumna en una escuela de Santa Fe

Imputación y estado de la causa

Con las pruebas reunidas hasta el momento, la Fiscalía imputó a la mujer por el delito de “lesiones leves calificadas en grado de tentativa”. La investigación continúa para establecer con precisión cómo se produjo el presunto intento de envenenamiento y el grado de participación que habría tenido la detenida en el hecho.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Córdoba
Sur 24

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro