Córdoba

Corral de Bustos: detuvieron a una mujer acusada de intentar envenenar a los empleados de una carnicería

La sospechosa, de 46 años, fue imputada por tentativa de lesiones tras ser denunciada por la dueña del comercio. En un allanamiento a su vivienda, la policía secuestró un teléfono celular y raticida.