Un guía de turismo local y una turista de nacionalidad uruguaya fallecieron este martes en el glaciar Vinciguerra, situado en la provincia de Tierra del Fuego. Los cuerpos de ambas personas fueron localizados en la sección más alta de este circuito de montaña, considerado uno de los trayectos de senderismo más complejos y concurridos de la zona norte de la ciudad de Ushuaia.
Tragedia en Tierra del Fuego: murieron un guía local y una turista uruguaya en el glaciar Vinciguerra
Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en la parte superior del exigente sendero en Ushuaia. Las primeras hipótesis de los rescatistas indican que sufrieron una violenta caída en un sector de alta complejidad técnica.
Las víctimas fueron identificadas de manera oficial como Emiliano Feidas, un guía profesional de aproximadamente 40 años y con experiencia en el montañismo regional, y Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años.
Ambos habían sido reportados como desaparecidos el lunes por la noche, luego de no regresar a la base en el horario estimado. El aviso a las autoridades fue coordinado por los padres del guía tras perder contacto con la excursión, que había iniciado el lunes a las 7:00 de la mañana.
Operativo de rescate y complejidad climática
Ante la alerta por la falta de regreso, se activaron los protocolos de emergencia locales. Las cuadrillas pertenecientes a la Comisión de Auxilio de Ushuaia iniciaron un ascenso nocturno bajo condiciones de visibilidad reducida, logrando dar con las víctimas alrededor de la 01:15 de la madrugada del martes.
La extracción de los cuerpos presentó serias dificultades debido a las características del entorno geográfico:
- Condiciones del terreno: el hallazgo se produjo en la parte superior del glaciar, un área caracterizada por pendientes pronunciadas y sectores de hielo técnico.
- Dificultades meteorológicas: a causa de las inclemencias climáticas en la cordillera, las autoridades no pudieron utilizar de forma inmediata el apoyo aéreo mediante helicópteros para la evacuación.
- Descenso terrestre: el rescate y traslado final de los cuerpos debió realizarse por vía terrestre, logrando concretarse recién después del mediodía de este martes.
La hipótesis principal que manejan los peritos de la comisión de auxilio sugiere que las víctimas sufrieron una violenta caída sobre la superficie técnica del glaciar, lo que les habría provocado la muerte de forma instantánea. Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer de forma definitiva las causas del deceso.
Antecedentes recientes en la zona
El circuito de trekking hacia el glaciar Vinciguerra demanda un recorrido de aproximadamente 14 kilómetros de ida y vuelta, requiriendo equipamiento adecuado y experiencia previa debido a la variabilidad de sus condiciones climáticas.
La emergencia ocurrida en el glaciar se suma a otro accidente registrado apenas 48 horas antes en el cerro Bonete, donde la Comisión de Auxilio de Ushuaia debió coordinar la evacuación de un grupo de cinco escaladores.
En dicho incidente, tres personas sufrieron una caída de 50 metros en una zona de difícil acceso, resultando herida de gravedad una mujer de 33 años que debió ser hospitalizada tras un complejo operativo de rescate terrestre debido a la falta de visibilidad nocturna.