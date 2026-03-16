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Turista estadounidense fue encontrado muerto en Ushuaia tras perderse en un sendero

El cuerpo del hombre de 37 años fue hallado luego de varios días de búsqueda cerca de la Laguna Esmeralda, uno de los principales atractivos para el trekking en Tierra del Fuego.

Sean Christopher Bartel era buscado desde el jueves y creen que tuvo un accidente.Sean Christopher Bartel era buscado desde el jueves y creen que tuvo un accidente.
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Un turista estadounidense que se encontraba desaparecido desde el jueves 12 de marzo en Ushuaia fue hallado muerto, y la principal hipótesis indica que pudo haber sufrido un accidente mientras recorría el sendero que conduce a la Laguna Esmeralda.

Sean Christopher Bartel, de 37 años y oriundo de Estados Unidos, había llegado a Argentina el 3 de marzo y visitado distintos puntos del país, incluyendo Buenos Aires y El Chaltén.

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Últimos movimientos

Días antes de su desaparición, Bartel se trasladó a Ushuaia y alquiló un alojamiento sobre la calle Lirios de los Valles al 1600. Cámaras de seguridad del lugar registraron que salió del alojamiento el jueves 12 a las 8 de la mañana, equipado con mochila y campera, dispuesto a realizar una excursión.

El día previo a su desaparición, también había alquilado un auto Toyota Etios blanco. Este vehículo fue encontrado durante el fin de semana en un estacionamiento junto a la Ruta Nacional 3, en el inicio del sendero hacia la Laguna Esmeralda.

El turista estadounidense salió a caminar y apareció muerto.El turista estadounidense salió a caminar y apareció muerto.

Hallazgo y causas

Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de Bartel fue localizado al costado del sendero que lleva a la Laguna Esmeralda, uno de los principales atractivos de Tierra del Fuego para el trekking. Hasta el momento, no se han dado a conocer los resultados de la autopsia que determinen la causa exacta de la muerte.

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