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Deshielo récord: el glaciar Hektoria retrocedió 25 km en solo 15 meses

La ruptura de la plataforma Larsen B en 2002 marcó el inicio de un proceso que culminó con el retroceso masivo del glaciar Hektoria, alertan expertos.

Antes y después. El glaciar Hektoria pierde su hielo. Foto: NASAAntes y después. El glaciar Hektoria pierde su hielo. Foto: NASA
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La NASA publicó las imágenes impactantes de lo que ocurrió con el glaciar Hektoria de la Antártida entre enero de 2022 y marzo de 2023: retrocedió 25 kilómetros.

Además, en dos meses de dicho período su frente retrocedió más de 8 kilómetros, la mayor tasa de pérdida de hielo glaciar terrestre observada en la historia moderna.

Qué causó el colapso del glaciar Hektoria

Los científicos concluyeron en que fue la particular geometría del glaciar lo que propició el rápido cambio. Explicaron que, al igual que muchos glaciares de la Península Antártica, Hektoria se origina en tierra firme y se extiende hasta el mar, siendo su última sección una gruesa placa flotante de hielo, o “lengua de hielo”.

Foto: NASAImagen de enero de 2022. Foto: NASA

En relación a eso determinaron que Hektoria perdió tanto su lengua de hielo como una zona de hielo terrestre extendida sobre una llanura, lo que contribuyó directamente al aumento del nivel del mar.

Advertencia sobre otros glaciares

Si bien Hektoria es relativamente pequeño en comparación con otros glaciares antárticos, los científicos afirman que eventos similares en glaciares de mayor tamaño podrían tener consecuencias mucho más graves.

Foto: NASAImagen de marzo de 2023. Foto: NASA

Las imágenes muestran la magnitud de la pérdida de hielo terrestre del glaciar Hektoria en la península Antártica oriental. El frente del glaciar se mantuvo relativamente estable tras la repentina pérdida, según el estudio, aunque el glaciar Verde, vecino del Hektoria, continuó retrocediendo.

Cómo se originó la pérdida

La cadena de acontecimientos que culminó con la ruptura del glaciar Hektoria se remonta a principios de 2002, cuando la plataforma de hielo Larsen B que servía de barrera para Hektoria y los glaciares vecinos, se fragmentó y colapsó rápidamente.

Después de dicho evento, los glaciares adelgazaron y retrocedieron durante varios años. En 2011, el hielo marino fijo en la bahía de Larsen B, cerca del extremo de Hektoria, se acumuló lo suficiente como para permitir que el glaciar comenzara a avanzar.

Tras varios años, el nuevo soporte del frente glaciar desapareció repentinamente. El hielo fijo en la bahía se rompió en enero de 2022, probablemente debido a grandes marejadas oceánicas desestabilizadoras. A partir de ese momento fue que se produjo el rápido cambio en Hektoria.

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