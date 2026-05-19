Monitoreo

Investigan en Ushuaia una posible circulación de hantavirus tras el brote en el crucero

Un equipo de especialistas del ANLIS Malbrán arribó a Tierra del Fuego para realizar tareas de vigilancia ambiental y capturar roedores silvestres, con el objetivo de determinar si existe presencia activa del virus en la región luego del episodio sanitario detectado recientemente.